F1, un italiano davanti nei Test di Sakhir: Antonelli impressiona! Tanto lavoro per Hamilton

Andrea Kimi Antonelli comincia con il botto la sua avventura da pilota ufficiale Mercedes e realizza il miglior tempo nella sessione mattutina della prima delle tre giornate dei test collettivi pre-stagionali di Formula Uno sulla pista di Sakhir. Il giovane rookie italiano ha svolto un ottimo lavoro nelle prime quattro ore del day-1, completando ben 78 giri e rivelandosi il più veloce del lotto in 1’31″428.

Il diciottenne bolognese sembra aver trovato sin da subito un buon feeling con la W16, sfoggiando una guida pulita e senza grandi sbavature sia sul giro secco che nei long-run come dimostra la sua costanza di rendimento in termini di passo nelle varie simulazioni di gara effettuate con maggior carico di carburante. Le prestazioni sono ancora relativamente importanti (la pista è sporca al mattino ed i team sono concentrati sulla raccolta dati) ma l’avvio della sua pre-season è stato sin qui abbastanza incoraggiante.

Kimi ha preceduto in classifica di 132 millesimi la Red Bull del nuovo arrivato neozelandese Liam Lawson, autore di un testacoda senza conseguenze ma molto competitivo sin dai primi run di giornata con la RB21 in attesa di cedere il posto nel pomeriggio al suo compagno di squadra quattro volte iridato Max Verstappen. Distacchi minimi anche per Alex Albon con la Williams e Yuki Tsunoda con la Racing Bulls, a 145 e 182 millesimi dalla vetta.

Senza infamia e senza lodi la prima uscita ufficiale di Lewis Hamilton in Ferrari, con tanto lavoro (70 giri totali) sul passo a serbatoio pieno e senza spremere la power-unit per raccogliere dati preziosi a livello aerodinamico e non solo. Il sette volte campione del mondo ha chiuso la prima metà del day-1 in quinta piazza a 406 millesimi da Antonelli con un miglior crono personale di 1’31″834, rendendosi protagonista di qualche correzione nei time-attack.

A seguire troviamo Jack Doohan 6° a 0.413 con l’Alpine, Fernando Alonso 7° a 0.446 con l’Aston Martin, Oscar Piastri 8° a 0.656 con la McLaren (senza spingere più di tanto), Nico Hulkenberg 9° a 0.741 con la Sauber e Oliver Bearman 10° a oltre 4 secondi con la Haas (non provando mai un vero giro veloce).