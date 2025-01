WTA Brisbane 2025, risultati 4 gennaio: la finale sarà tra Polina Kudermetova ed Aryna Sabalenka

Sono andate in scena nella mattinata italiana le semifinali del tabellone principale di singolare femminile dei Brisbane International 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500 in corso nell’omonima città australiana: l’ultimo atto metterà di fronte la bielorussa Aryna Sabalenka e la russa Polina Kudermetova.

Nella semifinale della parte bassa del tabellone la qualificata russa Polina Kudermetova supera l’ucraina Anhelina Kalinina con lo score di 6-4 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Nel primo set la russa in apertura salva due palle break, poi tra quinto e settimo game inanella 10 punti consecutivi che la proiettano dal 2-2 al 5-2 grazie al break a zero nel sesto game.

Nel nono gioco la russa manca ben quattro set point e subisce il controbreak, ma nel decimo game strappa nuovamente la battuta all’avversaria e chiude sul 6-4 in 32 minuti. Nella seconda frazione Kudermetova va sotto 30-40 nel quinto game ma da quel momento vince 11 dei successivi 12 punti e dal 2-2 vola sul 5-2, ancora con un break a zero nel sesto gioco. Questa volta la russa non concede occasioni di rientro all’avversaria e chiude i conti sul 6-3 in 38′.

Nel penultimo atto della parte alta del main draw la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 1 del seeding e del mondo, regola la russa Mirra Andreeva, accreditata dell’ottava testa di serie, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e mezza di gioco. Nel primo set Sabalenka deve fronteggiare tre palle break in apertura ed un’altra nel settimo game, ma si salva e nell’ottavo gioco piazza lo strappo a quindici che vale il 5-3.

La bielorussa nel nono game deve annullare la palla per il controbreak ed al terzo set point riesce a portare a casa la frazione per 6-3 in 47 minuti. Nella seconda frazione la numero 1 WTA annulla un break point nel secondo game e nel terzo centra lo strappo a trenta. Sabalenka a seguire annulla due opportunità consecutive per l’immediato controbreak e scappa via sul 3-1. Ai vantaggi del settimo game arriva un nuovo break della bielorussa, che poi tiene a zero il servizio e vince per 6-2 in 43′.