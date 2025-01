Jasmine Paolini fuori alla United Cup: i punti accumulati e il ranking prima degli Australian Open

Jasmine Paolini è stata sconfitta nei quarti di finale della United Cup 2025 di tennis dalla ceca Karolina Muchova, e l’Italia è stata eliminata dalla competizione, essendo uscita battuta per 1-2 dal tie contro la Cechia, che domani in semifinale affronterà gli Stati Uniti.

L’azzurra ha chiuso il torneo incamerando 65 punti per le vittorie ottenute nella prima fase a gironi, facendo meglio dei 35 punti accumulati nella scorsa stagione: va ricordato, infatti, che nella United Cup di tennis il numero di punti assegnati per ciascuna vittoria dipende da due fattori, ovvero la classifica dell’avversaria battuta ed il turno della manifestazione in cui si gioca il match.

La tennista italiana sale così da quota 5344 a 5374, anche se Paolini era già certa di mantenere la quarta posizione nel ranking WTA prima dell’inizio del torneo: la cinese Qinwen Zheng, infatti, ha dato forfait, e quindi, dato che avrebbe poi scartato più punti dell’azzurra, la tennista italiana sapeva già che non avrebbe dovuto guardare alle sue spalle lungo l’arco della manifestazione.

PROIEZIONI RANKING JASMINE PAOLINI

Ranking ufficiale lunedì 30 dicembre 2024: 5344 punti, 4° posto.

Punti da scartare lunedì 6 gennaio 2025: 35 (United Cup 2024).

Ranking dopo la vittoria contro Belinda Bencic: 5354 punti, 4° posto (vittoria da 45 punti).

Ranking dopo la vittoria contro Chloe Paquet: 5374 punti, 4° posto (vittoria da 20 punti).

Ranking dopo la sconfitta contro Karolina Muchova: 5374 punti, 4° posto.