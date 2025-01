United Cup, Polonia dominante contro il Kazakistan e in finale: Hurkacz e Swiatek non perdonano

Nessuna sorpresa alla Ken Rosewall di Sydney (Australia), sede della prima semifinale della United Cup 2025, competizione a squadre miste di tennis. Sul cemento australiano la Polonia si è imposta per 3-0 contro il Kazakistan e ha staccato il biglietto per la finale, replicando il medesimo risultato dell’edizione 2024. Vedremo se i polacchi però sapranno far loro il titolo, contrariamente a quanto accaduto 12 mesi fa visto il successo della Germania di Alexander Zverev.

A mettere le cose in discesa ci ha pensato Hubert Hurkacz (n.16 del mondo). Hubi non ha avuto problemi nell’affondare le ambizioni di Alexander Shevchenko (n.78 ATP) con il punteggio di 6-3 6-2. Troppo consistente e potente il tennis del polacco e affermazione in meno di un’ora di gioco (59′), con facilità quasi disarmante.

Nel secondo incontro il livello di agonismo è salito molto, dal momento che a confrontarsi c’erano la n.2 del mondo, Iga Swiatek, e la n.6, Elena Rybakina, che su questi campi ha spesso dimostrato di trovarsi a meraviglia. Ebbene, in 2 ore e 5 minuti di gioco Iga ha imposto la propria legge sullo score di 7-6 (5) 6-4, facendo vedere di aver ritrovato le giuste motivazini in campo dopo una fine 2024 molto complicata anche per il noto di caso di positività in un test antidoping.

E dunque, messo in cassaforte la qualificazione all’atto conclusivo di domani contro la vincente tra USA e Cechia, i polacchi hanno voluto chiudere in bellezza, vincendo il doppio misto con la coppia Zielinski/Chwalinska contro Shevchenko/Kulambayeva per 6-4 6-1. In altre parole, in tre partite, un parziale di sei set a zero. Dominio senza se e senza ma.