United Cup 2025, il programma di domani (4 gennaio): orari, tv, streaming, ordine di gioco

Domani, sabato 4 gennaio, sarà giornata di semifinali nella United Cup 2025. Kazakistan, Polonia, Stati Uniti e Cechia le formazioni che hanno staccato il biglietto per il penultimo atto. Ad aprire le danze alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) sarà il confronto tra kazaki e polacchi dalle 00.30 italiane, mentre il confronto tra americani e cechi inizierà a partire dalle 07.30 italiane nel medesimo impianto.

Il Kazakistan l’ha spuntata nei quarti di finale contro la Germania, che aveva vinto il titolo l’anno scorso, sfruttando l’assenza del n.1 tedesco (n.2 del mondo) Alexander Zverev. Sulla spinta di Elena Rybakina (n.6 WTA) e di un affidabile Alexander Shevchenko il passaggio di turno si è materializzato, ma è chiaro che il coefficiente difficoltà sale. Sì, perché la Polonia può contare su una coppia di singolaristi estremamente consistente, ovvero Hubert Hurkacz e soprattutto la n.2 del mondo, Iga Swiatek.

Nell’altra sfida di Sydney ci sarà ancor più da divertirsi. Gli USA, sulla carta, sono la squadra più forte dell’evento, considerando l’accoppiata di singolaristi: il n.4 del mondo Taylor Fritz e la n.3 Coco Gauff. Tuttavia, la Cechia, vittoriosa contro l’Italia, può contare su una Karolina Muchova e un Tomas Machac in splendida forma, che possono davvero stupire.

Le semifinali della United Cup 2025 andranno in scena domani, sabato 4 gennaio, a Sydney (Australia) e saranno trasmesse in diretta televisiva da SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis TV. OA Sport vi darà conto dei match attraverso le cronache previste.

UNITED CUP 2025

Sabato 4 gennaio (orari italiani)

Ore 00.30 Kazakistan vs Polonia alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) – Diretta tv su SuperTennis HD.

A. Shevchenko vs H. Hurkacz

A seguire

E. Rybakina vs I. Swiatek

A seguire

E. Rybakina / A. Shevchenko vs I. Swiatek / H. Hurkacz

Ore 07.30 USA vs Cechia alla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia) – Diretta tv su SuperTennis HD.

C. Gauff vs K. Muchova

A seguire

T. Fritz vs T. Machac

A seguire

C. Gauff / T. Fritz vs K. Muchova / T. Machac

PROGRAMMA UNITED CUP 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix e Tennis Tv