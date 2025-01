Che cos’è l’Australian Open Opening Week: i partecipanti e le regole insolite dell’esibizione con Sinner

Quattro giorni di match d’esibizione ed incasso devoluto in beneficenza: sono questi gli ingredienti principali dell’Australian Open Opening Week, che andrà in scena a Melbourne, in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam stagionale.

Il format prevede che non ci sia un vincitore del torneo a fine settimana: Jannik Sinner sarà uno dei protagonisti, assieme ad altri tennisti di primo piano quali lo spagnolo Carlos Alcaraz, gli australiani Alex de Minaur ed Alexei Popyrin ed il serbo Novak Djokovic.

I match d’esibizione sono previsti dal 7 al 10 gennaio: il primo avversario di Sinner, martedì 7, sarà il padrone di casa australiano Alexei Popyrin, mentre l’avversario dell’italiano della sfida di venerdì 10 sarà l’ellenico Stefanos Tsitsipas.

A night with Novak, invece, sarà una serata in cui il protagonista sarà il serbo Novak Djokovic: il balcanico giocherà due incontri consecutivi giovedì 9 gennaio. Doppio impegno anche per lo spagnolo Carlos Alcaraz, che affronterà, rispettivamente, mercoledì 8 e venerdì 10, gli australiani Alex de Minaur ed Alexei Popyrin.

ESIBIZIONI OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025

Martedì 7 gennaio 2025 – “The Next Wave and Red Bull Bassline”

06.00 Jannik Sinner – Alexei Popyrin

09.00 Red Bull Bassline – Partecipanti da definire

Mercoledì 8 gennaio 2025 – “The Rising Stars”

07.00 Qinwen Zheng – Elina Svitolina

09.00 Carlos Alcaraz – Alex de Minaur

Giovedì 9 gennaio 2025 – “A Night with Novak”

09.00 Due match con Novak Djokovic & friends (avversari da definire)

Venerdì 10 gennaio – “The Game Changers”

07.00 Carlos Alcaraz – Alexei Popyrin

09.00 Jannik Sinner – Stefanos Tsitsipas

PROGRAMMA OPENING WEEK AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: al momento non prevista.

Diretta streaming: al momento non prevista.

Diretta Live testuale: OA Sport.