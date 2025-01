Sport in tv oggi (venerdì 3 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 3 gennaio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tennis a farla da padrone con la United Cup a tenere banco. A Sydney (Australia), la squadra italiana affronterà la Cechia nel quarto di finale della competizione e sarà un incontro complicato per i ragazzi capitanati da Renzo Furlan. Jasmine Paolini, Flavio Cobolli e tutto il gruppo azzurro dovranno tirar fuori il loro 101% per riuscire a spuntarla. In campo a Hong Kong, poi, ci sarà anche Lorenzo Musetti.

Fari puntati anche sul Tour de Ski di sci di fondo che fa tappa in Val di Fiemme, mentre in serata ci sarà l’Eurolega di basket ad attirare l’attenzione con l’impegno della Virtus Bologna, al pari della Supercoppa Italiana di calcio e la sfida tra Juventus e Milan. Questo e tanto altro.

Guarda l’Eurolega di basket su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 3 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 3 gennaio

01.30 Tennis, WTA Auckland: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

02.00 Tennis, WTA Brisbane: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW.

03.30 Tennis, ATP Brisbane: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

05.45 Dakar 2025: prologo – Previsto un approfondimento su tutti i temi della giornata dalle 21.00 su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

06.00 Tennis, ATP Hong Kong: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Munar 2° match e inizio programma alle 06.00 italiane)

07.30 Tennis, United Cup: Italia vs Cechia – Diretta tv su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Paolini vs Muchova; Cobolli vs Machac; Errani/Vavassori vs Muchova/Machac)

09.30 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germnia): gara maschile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

10.00 Slittino, Nation Cup a Sigulda (Lettonia) – Nessuna copertura tv/streaming.

12.15 Sci di fondo, Tour de Ski in Val di Fiemme: qualificazione Sprint uomini/donne a tecnica classica – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): gara femminile – Diretta streaming sul canale Youtube IBSFsliding.

13.30 Salto con gli sci, Tournée 4 Trampolini a Innsbruck (Austria): qualificazione HS148 – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.40 Ciclo-cross, X20 Badkamers Trofee: prova femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.45 Sci di fondo, Tour de Ski in Val di Fiemme: fase a eliminazione diretta Sprint uomini/donne a tecnica classica – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Ciclo-cross, X20 Badkamers Trofee: prova maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.00 Freestyle, Coppa del Mondo a Klagenfurt (Austria): qualificazione Big Air femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

17.30 Basket, Eurocup: Turk Telekom vs JL Bourg – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Winterberg (Germania): gara mista a squadre – Diretta streaming sul canale Youtube di IBSFsliding.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves vs Joventut – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Cluj-Napoca vs Hamburg – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Pallamano, Yellow Cup: Svizzera vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

18.45 Basket, Eurolega: Fenerbahce vs Anadolu Efes – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Calcio, Supercoppa Italiana: Juventus vs Milan – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Eurocup: Trento vs Bahcesehir Koleji – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Paris vs Barcellona – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Partizan vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Bayern – Diretta streaming su DAZN.

21.00 Calcio, laLiga: Valencia vs Real Madrid – Diretta tv su ZONA DAZN (214); in streaming su DAZN.