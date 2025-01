LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Innsbruck 2025 in DIRETTA: Insam e gli azzurri cercano il pass

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della qualificazione della terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2024-2025, in programma ad Innsbruck (Austria). L’attesa sale alle stelle per vedere all’opera i saltatori nelle ultime due competizioni previste. Il Bergiselschanze sarà teatro della due giorni tirolese, la quale potrà definire ulteriormente le gerarchie nella lotta per la conquista dell’Aquila d’Oro.

Dopo la gara di Garmisch, la classifica della Tournée vede al comando l’austriaco Daniel Tschofenig. Il classe 2002 ha asfaltato la concorrenza nella prova di Capodanno, centrando la prima vittoria di carriera nella kermesse e attestandosi in prima posizione nella graduatoria con 622.5 punti. Seguono Jan Hoerl (614.6) e Stefan Kraft (613.8): i due connazionali di Tschofenig sono chiamati al riscatto dopo una prestazione non eccellente nella gara di due giorni fa.

Dietro la concorrenza infuria nella lotta per rimanere in vita nel discorso vittoria finale. Chi potrebbe effettivamente ancora provarci è lo svizzero Gregor Deschwanden (608.9). Più staccati il norvegese Johann Andrè Forfang (600.0) e il tedesco Pius Paschke (597.2), quest’ultimo lontano parente del saltatore capace di dominare la prima fase della stagione. Italia presente con tre atleti: Alex Insam, Francesco Cecon e Andrea Campregher. L’obiettivo è rimanere nei primi cinquanta e superare lo scoglio della qualificazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della qualificazione della terza tappa della Tournée dei 4 Trampolini 2024-2025, in programma ad Innsbruck (Austria). Il via della gara è previsto per le 13.30. Non perdetevi un minuto della competizione con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!