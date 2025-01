LIVE Paolini-Muchova, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: serve un capolavoro contro la bestia nera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del primo singolare del quarto di finale di United Cup 2025 Italia-Repubblica Ceca tra Jasmine Paolini e Karolina Muchova. La numero uno azzurra trova la sua principale bestia nera, che l’ha sconfitta in tutti e 4 i precedenti maturati tra tornei ITF, qualificazioni e tornei del circuito maggiore.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo della Garfagnana, ricomincia dalla maglia azzurra che ha vestito trionfalmente nella vittoriosa Billie Jean King Cup 2024 mettendo la ciliegina sulla torta ad una straordinaria stagione. Finalista al Roland Garros ed in quel di Wimbledon, la toscana ha conquistato l’oro Olimpico a Parigi in coppia con l’amica e collega Sara Errani. Nella fase a gironi ha piegato agevolmente dapprima la svizzera Belinda Bencic, poi la francese Chloe Paquet.

Dal canto suo Muchova, ventottenne di Olomuc (Repubblica Ceca), è giunta in Australia con la voglia di riacciuffare il suo best ranking da numero 8 del mondo. La boema, attuale numero 22, ha dimostrato di poter trovare il suo miglior tennis sui campi oceanici raggiungendo le semifinali degli Australian Open 2021. Nella fase ha gironi ha sconfitto comodamente la norvegese Malene Helgo, per poi fermarsi al cospetto della polacca Iga Swiatek.

Il primo singolare del quarto di finale di United Cup 2025 Italia-Repubblica Ceca tra Jasmine Paolini e Karolina Muchova inizierà alle 7.30. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e forza azzurri!