LIVE Errani/Vavassori-Muchova/Machac, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: gli azzurri confidano nel doppio decisivo

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto decisivo del quarto di finale di United Cup Italia-Repubblica Ceca tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Karolina Muchova/Tomas Machac. Primo confronto diretto in assoluto tra le due coppie, con il pronostico che pende leggermente dalla parte dei campioni uscenti degli US Open.

Italia che schiera una coppia rodata, capace di aggiudicarsi lo Slam in quel di Flusching Meadows. Errani e Vavassori hanno dichiarato di partecipare in coppia a tutti i Major del 2025, con la sinergia tra i due che va via via crescendo. Entrambi sono dei professori della specialità, ma non dovranno sottovalutare la classe dei rivali cechi. Nel girone eliminatorio hanno superato agevolmente dapprima gli elvetici Bencic/Stricker, poi i transalpini Roger-Vasselin/Lechemia.

Boemi che invece schierano due validissimi doppisti. Pur non facendo coppia fissa rappresentano un ostacolo da non sottovalutare per il tandem azzurro. Nel girone d’apertura Machac e Muchova hanno piegato in due parziali i norvegesi Elkeri/Durasovic, per poi arrendersi dinanzi ai potenti polacchi Swiatek/Hurkacz.

Il doppio misto decisivo del quarto di finale di United Cup Italia-Repubblica Ceca tra Sara Errani/Andrea Vavassori e Karolina Muchova/Tomas Machac sarà il terzo match dalle 7.30 dopo Paolini-Muchova e Cobolli-Machac. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!