LIVE Tour de Ski, Sprint Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: Barp e Pellegrino per stupire in tecnica classica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de Ski 2024/2025, la sprint a tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 in programma a Lago di Tesero. Si tratta del quinto di sette appuntamenti, il primo sulla neve della Val di Fiemme, della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno si disputa tutta in Italia. E’ la diciannovesima edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo che si disputa da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono 7 le tappe in calendario. Si sono già disputate sabato 28 dicembre la sprint tl, domenica 29 la 15 km mass start tc, martedì 31 con la 20 km tl alle Tre Cime e mercoledì 1 gennaio la 15 km pursuit tc. Oggi è in programma la sprint tc, poi la 20 km skiathlon di sabato 4 e la 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis di domenica 5, che decreterà i vincitori del Tour de Ski 2025.

In campo maschile l’1 gennaio nella 15 km a tecnica classifica di Dobbiaco Harald Oestberg Amundsen ha resistito alla rimonta degli avversari e ha piazzato la seconda vittoria consecutiva. Secondo posto per lo svedese Anger, terzo posto per Klaebo, che però, da leader della generale, ha comunicato ieri che non prenderà parte alle ultime tre tappe del Tour de Ski. La classifica generale vedeva fino a ieri Klaebo in testa, a 36″ Anger, a 57″ Amundsen, a 1’23” Vermeulen, a 1’24” Lapalus, a 1’29” Krueger, a 1’41” Ree e Valnes, a 1’43” Jenssen, a 1’45” Schumacher. Oggi può essere una giornata importante perchè la sprint distribuisce importanti abbuoni per chi raggiunge le fasi finali Anger e Amundsen partono più o meno sullo stesso piano.

In casa Italia quella di oggi può essere una tappa che regala quelle soddisfazioni che fin qui sono piuttosto scarse. In classifica generale Pellegrino è 19mo a 2’35”, Barp è 20mo a 2’36” ed entrambi oggi potrebbero recuperare secondi e posizioni in una gara che potrebbe vederli tra i protagonisti. Attesa anche per Carollo ed Hellweger che però sono più specialisti delle sprint in tecnica libera.

In campo femminile Astrid Oeyre Slind, esattamente come Amundsen, ha concesso il bis nella gara in tecnica classica dopo aver vinto quella con partenza ad intervalli a tecnica libera del giorno prima. Tappa e maglia per l’esperta norvegese che si è messa alle spalle Therese Johaug, ancora pienamente in corsa per la vittoria del Tour. Nessuna delle due norvegesi che guidano la classifica è specialista della sprint e dunque oggi gara di difesa per entrambe che cercheranno di qualificarsi alla seconda fase. Nell’inseguimento di mercoledì Niskanen è stata terza sia nella tappa a 57″, sia nella generale, Carl quarta a 1’36”, batosta per la statunitense Diggins che ha chiuso sesta a 2’08”, alle spalle di Heidi Weng, settima la canadese Stewart-Jones. A completare la top 10 l’ottavo posto di Joensuu a 2’49”, poi la svedese Ilar e la norvegese Fossesholm con lo stesso distacco.

Nella classifica generale Slind al primo posto, a 6″ Johaug, a 28″ Niskanen, a 1’01” Diggins, a 2’09” H. Weng, a 2’59” Theodorsen, a 3’01” Carl, a 3’14” Joensuu, a 3’22” Stadlober, a 3’29” Ilar e Parmakoski. Nella gara di oggi fari puntati sull’azzurra Cassol che nella sprint di apertura a Dobbiaco fece segnare il miglior tempo in qualificazione, ma anche su Ganz, che sembra aver trovato la giusta condizione e viaggia attorno alla ventesima posizione nella generale, e Monsorno, specialista delle sprint.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quinta tappa del Tour de Ski 2024/2025, la sprint a tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 in programma a Lago di Tesero: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.30 con la gara maschile, alle 12.30 la gara femminile. Buon divertimento a tutti.