LIVE Cobolli-Machac, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: azzurro sfavorito, ma può giocarsela

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Flavio Cobolli e Tomas Machac, seconda partita della sfida tra Italia e Cechia quarto di finale della United Cup 2025. L’azzurro prova a ribaltare i favori del pronostico per regalare un punto prezioso alla propria nazione in una sfida tutt’altro che semplice.

In questo torneo Cobolli ha ben figurato ottenendo due vittorie in altrettanti incontri. L’azzurro ha prima sconfitto all’esordio Dominic Stricker (6-3, 7-6) e poi ha superato in rimonta Ugo Humbert. Contro il numero quattordici del mondo l’italiano ha annullato anche un match point per poi vincere 3-6, 7-6, 6-2. Questi due successi hanno permesso al romano di consolidare, per il momento, la trentaduesima posizione del ranking che vorrebbe dire essere testa di serie a Melbourne.

L’avversario odierno sarà Tomas Machac, numero 25 del ranking ATP. Il ceco ha esordito in questa stagione contro Casper Ruud arrendendosi dopo quasi 3 ore di gioco per 6-7, 7-5, 4-6. Nel secondo incontro disputato il ventiquattrenne ha superato Hubert Hurkacz in 7-5, 3-6, 6-4 ottenendo un successo importante per la propria nazione. Il ceco ha vinto entrambi i precedenti disputati con Cobolli, entrambi datati 2022 (prima nelle qualificazioni degli US Open e poi nel challenger di Andria.

Cobolli e Machac si affronteranno nella seconda partita di Italia-Cechia, dopo la sfida tra Jasmine Paolini e Karolina Muchova che inizierà alle 7.30 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Cobolli-Machac con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere alcuna emozione di questo match. Buon divertimento!