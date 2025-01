LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: trasferta di fuoco ad Atene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 19° turno della stagione di Eurolega 2024-2025. La Virtus Segafredo Bologna è nel bel mezzo di una trasferta tra le più difficili in assoluto: quella di OAKA, contro il Panathinaikos.

Ad Atene l’ambiente gioca storicamente una parte non indifferente nel sostegno ai padroni di casa, che arrivano da tre pesanti vittorie consecutive (Milano, Baskonia in casa e Bayern fuori), ma hanno perso Mathias Lessort a causa del terribile infortunio subito contro il Baskonia. Molto probabilmente resta fuori anche Marius Grigonis (schiena), mentre resta in dubbio la presenza di Jerian Grant.

Per le V nere è sempre assente Tornike Shengelia, mentre rivedremo Daniel Hackett in quella che è una sfida dai tanti significati anche legati al lungo periodo. Per il club bianconero la missione Eurolega, al fine di essere compiuta, necessiterebbe di uno sforzo enorme ora, visto il record di 5-13 in classifica. Una recente simulazione effettuata dalla pagina di statistiche avanzate Figurei8ht ha mostrato, infatti, che la Virtus ha lo 0,5% di realistiche possibilità di qualificarsi anche solo per i play-in. In altre parole, servirebbero almeno 12 vittorie nelle ultime 16 partite. Potrebbe anche succedere, ma è durissima. Non impossibile, perché di impossibile non c’è nulla fino al lato matematico.

Molto, molto stringate le dichiarazioni prepartita di Dusko Ivanovic: “Affrontiamo una delle migliori squadre dell’Eurolega, che gioca molto bene soprattutto in casa. Prediligono un basket aggressivo e con Nunn, Sloukas, Grant e Brown hanno tante soluzioni in termini di punti segnati e assist“.

La palla a due tra Panathinaikos e Virtus Bologna verrà alzata alle ore 20:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!