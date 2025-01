Sport in tv oggi (sabato 25 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 25 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sulla ricca programmazione degli sport invernali: spiccano la discesa femminile a Garmisch, la discesa maschile a Kitzbuehel, le sprint di sci di fondo in Engadina, l’inseguimento femminile e la staffetta maschile di biathlon ad Anterselva, il PGS di snowboard a Rogla, lo speed skating a Calgary, ma anche bob, slittino, salto con gli sci, sci alpinismo.

L’Italia affronterà la Svizzera ai Mondiali di pallamano, mentre a Bologna si disputeranno le semifinali della Coppa Italia di volley maschile (Trento-Civitanova e Perugia-Verona). Agli Australian Open andranno in scena la finale del singolare femminile e la finale di doppio maschile, mentre il ciclismo ci terrà compagnia con il Tour Down Under, eventi minori in Spagna e la Coppa del Mondo di ciclocross. Si apre la stagione della grande atletica con la prima tappa del World Indoor Tour.

L’abbuffata dei campionati nazionali di volley, basket, rugby, pallanuoto, pallamano completa il quadro insieme alla sontuosa proposta di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e tornei esteri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 23 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 25 gennaio

01.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

01.40 CICLISMO – Tour Down Under, quinta tappa: McLaren Vale-Willunga Hill (diretta streaming su Discovery+)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Indonesia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

05.00 GOLF (DP World Tour) – Ras Al Khaimah Championship, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 09.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.30)

05.00 RUGBY A 7 – World Series (diretta streaming sul canale di HSBC SVNS)

08.00 SCHERMA (Grand Prix) – Spada maschile a Doha, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Super Team HS120 femminile a Zao (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile/femminile, tabellone individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 RALLY – Rally di Montecarlo, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport F1 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.00; diretta streaming su Sky Go e NOW nelle medesime fasce orarie; diretta streaming integrale su DAZN)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Rogla, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.30 TENNIS – Australian Open, finale singolare femminile: Sabalenka vs Keys (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

Secondo match dalle ore 09.30 TENNIS – Australian Open, finale doppio maschile: Bolelli/Vavassori vs Hellovaara/Patten (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Individuale maschile ad Andorra (diretta streaming sul canale di IMSF)

10.15 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Garmisch (diretta tv su Rai 2, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Individuale femminile ad Andorra (diretta streaming sul canale di IMSF)

10.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Oberhof (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.45 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in Engadina, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 ATLETICA – World Indoor Tour (livello gold) ad Astana (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Kitzbuehel (diretta tv su Rai 2, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.00 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 4 maschile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Sassuolo (diretta streaming su DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Lazio-Fiorentina (diretta streaming su DAZN)

12.35 CICLISMO – GP Castellon Ruta de la Ceramica (non è prevista diretta tv/streaming)

12.50 CICLISMO FEMMINILE – Trofeo Marratxi-Felanitx (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 15.00)

13.00 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile ad Anterselva (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.10; diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PGS maschile/femminile a Rogla, tabellone finale (diretta streaming su Discovery+)

13.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio misto a Oberhof (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

13.15 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in Engadina, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta tv su RaiSportHD dalle ore 13.45; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 13.45)

13.40 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara femminile a Maasmechelen (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Betis Siviglia (diretta streaming su DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Rugby Lyons-Petrarca Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Olympic Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 SLITTINO NATURALE (Coppa del Mondo) – Doppio Mariazell (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.30 RUGBY (Serie A) – Due partite: Lazio-Emilia, Vicenza-Rovigo (non è prevista diretta tv/streaming)

14.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials femminile a Lac-Beauport, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

14.55 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta maschile ad Anterselva (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Como-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cesena-Bari (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Cittadella (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Frosinone-Sudtirol (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Carrarese (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Novara-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Renate-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Union Clodiense-Arzignano Valchiampo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Carpi-SPAL (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Serie C) – Pineto-Torres (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Milan-Roma (diretta streaming su DAZN)

15.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

15.10 CICLOCROSS (Coppa del Mondo) – Gara maschile a Maasmechelen (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Friburgo-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 259; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Augsburg-Heidenheim, Borussia Dortmund-Werder Brema, Mainz-Stoccarda, Lipsia-Bayer Leverkusen (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLAMANO (Mondiali) – Italia-Svizzera (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 PALLAMANO (Mondiali) – Olanda-Austria (diretta streaming su IHF Tv)

15.45 PALLANUOTO (Serie A1) – Catania-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Ipswich (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Arsenal (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Nottingham (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Southampton-Newcastle (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Brighton-Everton (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Onda Forte-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLANUOTO (Euro Cup, andata ottavi di finale) – Ortigia-Sabadell (diretta streaming su European Aquatics)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Villareal (diretta streaming su DAZN)

16.15 VOLLEY (Coppa Italia, semifinale) – Perugia-Verona (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

16.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS235 maschile a Oberstdorf (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Rennes (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Plebiscito Padova-Ferencvarosi (diretta streaming su European Aquatics)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – UVSE-Catania (diretta streaming su European Aquatics)

17.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile a Lac-Beauport, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 CALCIO (Serie B) – Mantova-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

17.30 CALCIO (Serie C) – Padova-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Campobasso-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Pianese (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Messina (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Serie A) – Napoli-Juventus (diretta streaming su DAZN)

17.30 BASKET (Serie A) – Tortona-Reggio Emilia (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLAMANO (Mondiali) – Due partite: Qatar-Ungheria, Cechia-Danimarca (diretta streaming su IHF Tv)

18.00 BASKET (NBA) – San Antonio Spurs-Indiana Pacers (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Florentia-Posillipo (diretta streaming su Waterpolo Channel)

18.00 PALLANUOTO (Euro Cup, andata ottavi di finale) – Hannover-Brescia (diretta streaming su European Aquatics)

18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Erice-Ferrara, Salerno-Casalgrande Padana, Leno-Padova (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 GOLF (PGA Tour) – Farmers Insurance Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.05)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Moenchengladbach-Bochum (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Chelsea (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Siviglia-Espanyol (diretta streaming su DAZN)

18.30 VOLLEY (Coppa Italia, semifinale) – Trento-Civitanova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Teramo-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – PSV Eindhoven-NAC Breda (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Super League greca) – AEK Atene-Panetolikos (diretta streaming su Como Tv)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Casa Pia-Benfica (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Serie A) – Varese-Brescia (diretta streaming su DAZN)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Brixen-Mezzocorona (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Lac-Beauport, finale (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 1)

20.00 BASKET (Serie A) – Treviso-Napoli (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Waterville (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Serie A) – Trapani-Pistoia (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Faenza-Schio (diretta streaming su Flima Tv)

20.30 PALLANUOTO (Euro Cup, andata ottavi di finale) – Pro Recco-Dinamo Tbilisi (diretta streaming su European Aquatics)

20.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Euro Cup, semifinale d’andata) – Trieste-Echeyde (diretta streaming su European Aquatics)

20.30 PALLAMANO (Mondiali) – Due partite: Francia-Macedonia del Nord, Germania-Tunisia (diretta streaming su IHF Tv)

20.45 CALCIO (Serie A) – Empoli-Bologna (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 SPEED SKATING – Coppa del Mondo a Calgary, seconda giornata (diretta streaming su Discovery+, canale YouTube di ISU)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Valladolid-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Talmassons-Pinerolo (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

21.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Champions League) – Roma-Donk (diretta streaming su European Aquatics)

21.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Reims (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Sporting Lisbona-Nacional (diretta streaming su DAZN)

23.30 BASKET (NBA) – Dallas Mavericks-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)