LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Anterselva 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer si mette in caccia!

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’Inseguimento femminile di Anterselva, tappa della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2024/2025. Nuovo appuntamento sulle nevi italiane con la gara ad Inseguimento femminile: le atlete si daranno battaglia per 10 km nella caccia all’avversaria con l’obiettivo di recuperare quante più posizioni possibili.

Con il pettorale numero uno partirà Lou Jeanmonnot, vincitrice della sprint di giovedì. La francese si è immediatamente messa alle spalle la mass start di Ruhpolding in cui ha perso punti preziosi per la generale. Nella prima gara di Anterselva la transalpina ha disputato una prova perfetta dimostrando un grandissimo passo sugli sci ed essendo puntuale al poligono. Jeanmonnot partirà con 7 secondi su Selina Grotian e 17″ sulla rivale Franziska Preuss, alla ricerca di un’altra prestazione solida.

Dorothea Wierer proverà a dare spettacolo davanti al proprio pubblico in un format che le ha regalato diverse soddisfazioni. L’azzurra cercherà un nuovo assalto al podio dopo averlo sfiorato sia nella mass start di domenica scorsa che nella sprint in cui ha chiuso quarta a 28″ da Jeanmonnot. Al via per l’Italia ci saranno anche Martina Trabucchi, ventesima nella prova di giovedì, Michela Carrara, ventunesima, Hannah Auchentaller, trentesima, Samuela Comola, quarantaseiesima, e Rebecca Passler, cinquantunesima.

L’inseguimento femminile di Anterselva scatterà alle 13.00 con la partenza di Jeanmonnot, mentre 2′ 28″ più tardi comincerà la gara di Talihaerm, ultima atleta al via. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Anterselva con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!