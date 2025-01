LIVE Sci alpino, Discesa Kitzbuehel 2025 in DIRETTA: Italia, doma la Streif! Paris, Schieder e Casse all’attacco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 maschile di sci alpino. E’ il momento più atteso della stagione di Coppa del Mondo, la gara che tutti i velocisti vorrebbero vincere sulla mitica Streif, dove prosegue la tradizionale tappa austriaca di fine gennaio del circuito iridato che ha visto ieri il SuperG vinto da Marco Odermatt, oggi la discesa libera e domani, domenica 19 gennaio, lo slalom

Gli specialisti della velocità si danno battaglia, dopo lo spettacolo del SuperG di ieri, in uno dei luoghi più esclusivi delle montagne austriache ma europee in generale. La Streif ospita una due giorni tutta dedicata allo spettacolo. Un appuntamento attesissimo anche dai colori azzurri e soprattutto da Mattia Casse, protagonista assoluto in prova e settimo ieri in SuperG, che vuole confermarsi al vertice delle specialità veloci dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle prime gare della stagione, in particolare il successo nel SuperG di Val Gardena e il quarto posto sulla Stelvio di Bormio e da Dominik Paris che su queste nevi ha già vinto tre volte in discesa, l’ultima nel 2019, e una in SuperG.

Mattia Casse e Dominik Paris guidano il folto gruppo azzurro composto da 10 discesisti e formato da Florian Schieder, che ama particolarmente questo contesto e potrebbe sfoderare il colpo di classe, Christof Innerhofer, che bene si è comportato in prova e anche ieri in SuperG con il 12mo posto, Nicolò Molteni, ieri a punti, Giovanni Franzoni, che vuole confermarsi ad alto livello dopo il decimo posto di ieri in SuperG, Benjamin Jacques Alliod, Giovanni Franzoni e Matteo Franzoso.

I fari sono puntati sui grandi protagonisti della Coppa del Mondo, in particolare sullo svizzero Marco Odermatt che ha trionfato ieri per la prima volta sulla Streif in SuperG e oggi vuole fare il prestigioso bis in discesa libera che per tutti qui è “la gara”. Dallo scorso anno Odermatt ha iniziato a vincere anche in discesa libera e ovviamente non si vuole fermare: la dimostrazione viene anche dai risultati di questo primo scorcio di stagione, con il secondo posto di Beaver Creek e le vittorie in Val Gardena e a Wengen.

Attenzione anche agli altri grandi specialisti della velocità mondiale, l’austriaco Raphael Haaser, secondo ieri in SuperG ed elemento di punta della squadra di casa che non avrà a disposizione l’infortunato Vincent Kriechmayr, i canadesi Cameron Alexander, reduce dal terzo posto sulla Stelvio, e James Crawford, gli svizzeri più attesi, oltre a Odermatt, Justin Murisier, trionfatore a Beaver Creek, Alexis Monney e Franjo von Allmen, rispettivamente primo e secondo sulla Stelvio, con von Allmen che ieri ha sfiorato il podio in SuperG e Stefan Rogentin, terzo ieri, gli statunitensi Bryce Bennett e Ryan Cochran-Siegle, terzo in Val Gardena, il francese Nils Allegre, che lo scorso anno ha disputato una grande stagione. e la sorpresa di Beaver Creek, lo sloveno Miha Hrobat, una delle rivelazioni di questa prima parte della stagione, protagonista anche a Wengen con il terzo posto sul podio.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera di Kitzbuehel, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 maschile di sci alpino. Si comincia alle 11.30. Buon divertimento!