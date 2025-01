LIVE Sci di fondo, Sprint tl Engadina 2025 in DIRETTA: Pellegrino a caccia del podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera in programma a Engadina (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci di fondo. Uomini e donne si avviano a disputare la prima prova individuale del weekend, dopo essersi immolati nella staffetta mista andata in scena ieri.

Inizieranno le donne. Jessie Diggins vuole cercare di ottenere un altro piazzamento di prestigio per consolidare il pettorale giallo: la nordamericana se la dovrà vedere principalmente con la finnica Jasmi Joensuu, leader della classifica di specialità, e le svedesi Jonna Sundling e Maja Dahlqvist. Attenzione a non escludere dalla partita la padrona di casa Nadine Faehndrich. Non ci saranno azzurre al via delle qualificazioni.

Al contrario, l’Italia sarà ben presente tra gli uomini: sei gli azzurri che si presenteranno al cancelletto di partenza quest’oggi, pattuglia comandata dal capitano Federico Pellegrino. Torna in gara anche il fenomenale Johannes Klaebo con l’intenzione di conquistare la nona vittoria individuale stagionale. Tanti i pretendenti al podio: lo svedese Edvin Anger, il norvegese Even Northug, l’elvetico Valerio Grond e il francese Lucas Chanavat sono gli avversari più pericolosi per Pellegrino nella corsa alle prime tre posizione.

Le qualificazioni scatteranno alle 10.45, mentre la fase finale avrà inizio alle 13.15.