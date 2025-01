LIVE Bolelli/Vavassori-Heliovaara/Patten, Australian Open 2025 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima del doppio maschile degli Australian Open tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori ed Harri Heliovaara/Henry Patten. Terzo confronto diretto tra le due coppie con la situazione in parità dopo il successo del duo finnico/britannico in quel di Wimbledon, e la risposta degli azzurri nella finale del torneo di Pechino.

La coppia italiana arriva da nove vittorie consecutive conquistate in questo avvio di 2025 tra Adelaide e Melbourne. Archiviato vittoriosamente il primo appuntamento stagionale gli azzurri si sono tuffati nello Slam australiano superando in serie Frantzen/Jebens, Darderi/Hidalgo, Martinez/Munar, Borges/Cabral e Goransson/Verbeek, lasciando per strada un solo set in semifinale.

Il duo composto dal finlandese e dal britannico giunge all’ultimo atto della manifestazione grazie alle vittorie su Bollipalli/Seggerman, Polmans/Romios, Krajicek/Ram, Nys/Roger-Vasselin e Krawietz/Puetz, perdendo un parziale nelle semifinali proprio come gli azzurri. Sarà dunque una sfida equilibratissima, decisa con ogni probabilità da pochissimi punti e giocate.

La finalissima del doppio maschile degli Australian Open tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori ed Harri Heliovaara/Henry Patten sarà il secondo incontro sulla Rod Laver Arena dalle 9.30 dopo la finale femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e l’americana Madison Keys. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!