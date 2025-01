LIVE Biathlon, Staffetta maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: azzurri per rinascere in casa

Francia e Norvegia sono di nuovo una di fronte all’altra, ma nel biathlon e soprattutto in staffetta qualche sorpresa ci può stare, soprattutto con la Germania sulla neve di Anterselva sospinta dai tantissimi tifosi tedeschi che assiepano le tribune. Attenzione a Svezia e Svizzera che sono pronte ad approfittare di eventuali errori delle due squadre favorite. Il team francese schiera un quartetto solido e versatile, con Emilien Claude ad aprire la gara. Seguirà Fabien Claude, sempre affidabile nelle frazioni centrali, prima del passaggio al campione olimpico Quentin Fillon Maillet, in grande condizione, e chiuderà Emilien Jacquelin.

La Norvegia si presenta con un super team. Ad aprire sarà Sturla Holm Laegreid, uno degli atleti più completi del circuito, seguito dal giovane Vebjoern Soerum, che ha vinto l’individuale a Ruhpolding. Tarjei Bø e il fenomenale Johannes Thingnes Bø, che la settimana scorsa ha annunciato l’addio a fine stagione, chiuderanno la gara. La Svezia punta su un quartetto equilibrato: Viktor Brandt e Jesper Nelin gestiranno le prime due frazioni, prima di lasciare spazio a Martin Ponsiluoma e a Sebastian Samuelsson. La Germania schiera una formazione interessante con Justus Strelow a rompere il ghiaccio, seguito dal promettente Danilo Riethmueller. Johannes Kuehn gestirà la terza frazione, mentre Philipp Nawrath, apparso in buona condizione, andrà a chiudere.

Il quartetto italiano dipende molto dalla precisione al tiro che in questa stagione è mancata. Elia Zeni aprirà la gara e da lui ci si aspetta grande precisione al poligono, seguito dal veterano Lukas Hofer, reduce da una discreta gara nell’individuale. Didier Bionaz, in regresso in questa stagione, tenterà di invertire la tendenza nella terza frazione, mentre Tommaso Giacomel, reduce dal trionfo nella mass start di Ruhpolding, chiuderà la gara. Attenzione anche a Ucraina, che deve riscattare le prove deludenti di Ruhpolding, USA con Wright a fare da traino e alla Cechia che punta tutto sulla precisione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della staffetta maschile in programma ad Anterselva nella terza giornata della tappa italiana della Coppa del Mondo 2024-2025 in programma oggi, sabato 25 gennaio, alle ore 14.45. Buon divertimento con la nostra Diretta Live in tempo reale!