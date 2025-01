Sport in tv oggi (giovedì 30 gennaio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 30 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Ampio spazio alle discipline invernali: la Coppa del Mondo di sci alpino ci regala lo slalom femminile, agli Europei di pattinaggio artistico andranno in scena lo short program maschile e lo short program delle coppie, senza perdersi le qualificazioni dello skicross a Veysonnaz, dell’halfpipe di snowboard ad Aspen e dello slopestyle di sci freestyle ad Aspen, oltre ai PCR della combinata nordica.

Proseguono i tornei di tennis con gli ottavi di finale: Flavio Cobolli e Mattia Bellucci saranno impegnati nell’ATP 250 di Montpellier. Iniziano i tornei di golf della settimana, mentre gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con l’AlUla Tour e il Trofeo Ses Salines. Da non perdere la semifinale Croazia-Francia ai Mondiali di pallamano e l’impegno dell’Olimpia Milano nell’Eurolega di basket, poi l’abbuffata di Europa League di calcio con Lazio e Roma in campo.

L’Italia affronterà la Bielorussia nelle qualificazioni agli Europei di calcio a 5, ci sarà anche l’impegno di Trento nella CEV Cup di volley maschile. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 30 gennaio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 30 gennaio

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Thailandia Masters (diretta streaming su BWF Tv)

06.00 GOLF (DP World Tour) – Bahrain Championship, primo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 09.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.30)

07.00 TENNIS – WTA 250 Singapore, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis fino alle ore 18.00 in alternanza con il torneo di Linz; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

10.00 SNOOKER – German Masters, terzo turno (diretta streaming su Discovery+)

10.10 CICLISMO – AlUla Tour, terza tappa: Hegra-Tayma Fort (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 12.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 12.30)

10.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR femminile a Seefeld (non è prevista diretta tv/streaming)

11.55 CICLISMO – Trofeo Ses Salines (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.30; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30)

12.00 TENNIS – WTA 500 Linz, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis fino alle ore 18.00 in alternanza con il torneo di Singapore; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)

12.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Veysonnaz, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.10 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Short program maschile a Tallinn (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 14.30; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.30)

12.30 TENNIS – ATP 250 Montpellier, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 18.00 in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-de Jong (secondo match dalle ore 12.30 e non prima delle ore 14.30), Bellucci-Kovacevic (terzo match dalle ore 12.30, il secondo non inizierà prima delle 14.30)



13.10 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – PCR maschile a Seefeld (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 SNOOKER – German Masters, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Courchevel, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile ad Aspen, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe femminile ad Aspen, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 GOLF (PGA Tour) – AT&T Pebble Beach Pro-Am, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.00)

18.00 TENNIS (Coppa Davis, primo turno) – Norvegia-Argentina (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia, ritorno quarti di finale) – Juventus-Lazio (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Europei) – Short program coppie a Tallinn (diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Rai Play Sport 1 dalle ore 18.35)

19.05 BASKET (Eurolega) – Zalgiris Kaunas-Bayern Monaco (diretta streaming su DAZN)

19.20 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile ad Aspen, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile ad Aspen, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom femminile a Courchevel, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 CALCIO A 5 (Qualificazioni Europei 2026) – Italia-Bielorussia (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Alba Berlino (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Olimpia Milano-Panathinaikos (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Baskonia-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Eurolega) – Parigi-Lione Villeurbanne (diretta streaming su DAZN)

20.30 PALLAMANO (Mondiali, semifinali) – Croazia-Francia (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW, IHF Tv)

20.30 VOLLEY (CEV Cup, ritorno playoff) – Trento-Brasov (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 RUGBY (Sei Nazioni Under 20) – Irlanda-Inghilterra (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 SNOOKER – German Masters, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League) – Braga-Lazio (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Roma-Eintracht Francoforte (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Ajax-Galatasaray (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 254, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

21.00 CALCIO (Europa League) – FCSB-Manchester United (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Tottenham-Elfsborg (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League) – Tredici partite: Anderlecht-Hoffenheim, Athletic Bilbao-Viktoria Plzen, Dinamo Kiev-RFS, Ferencvaros-AZ Alkmaar, Lione-Ludogorets, Maccabi Tel Aviv-Porto, Midtjylland-Fenerbahce, Nizza-Bodo/Glimt, Olympiakos-Qarabag, Glasgow Rangers-Royale Unione SG, Real Sociedad-PAOK, Slavia Praga-Malmoe, Twente-Besiktas (in formato diretta gol su Sky Sport 251, Sky Go, NOW)

23.15 CALCIO (Torneo Betano argentino) – Racing Club-Belgrano (diretta streaming su Como Tv)