LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Conti-Macii ci provano nel programma libero

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale prosegue con il programma libero delle coppie di artistico. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per l’Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenta sul ghiaccio per ripetere e provare a migliorare l’exploit dello scorso anno e vincere il medagliere della rassegna andando a caccia di un bottino che va dalle quattro medaglie in su.

Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato il secondo posto nel programma corto della gara a coppie agli Europei 2025 di pattinaggio artistico, che hanno preso il via oggi a Tallinn (Estonia). La coppia azzurra ha chiuso con un ritardo di tre punti rispetto ai tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nikita Volodin, attuali leader della competizione e bronzo ai Mondiali 2024. La sfida per il titolo resta apertissima e sarà il programma libero di domani a decretare i vincitori. I campioni d’Europa 2023, che nello stesso anno hanno ottenuto anche il bronzo iridato, non hanno eseguito una prova perfetta, incappando in alcune sbavature, tra cui un errore sul triplo loop lanciato (Sara Conti ha toccato il ghiaccio con il ginocchio). Alcuni elementi tecnici non hanno raggiunto il livello atteso, influenzando la valutazione finale del programma, eseguito sulle note della Carmen di Bizet. Il punteggio complessivo di 68.52 (35.27 per la tecnica e 33.25 per i components) è rimasto lontano dal loro record stagionale di 74.67, ottenuto al Lombardia Trophy.

Conti e Macii, rispettivamente 24 e 29 anni, puntano a riconquistare il titolo continentale dopo due stagioni, forti di un’annata positiva che li ha visti protagonisti con due podi nel Grand Prix (vittoria a Chongqing e secondo posto ad Angers) e un quarto posto nella Finale. Hase e Volodin, primi con 71.59 punti (38.47 per la tecnica e 34.12 per i components), hanno mostrato una maggiore pulizia nell’esecuzione, ma il distacco non è incolmabile per la coppia italiana. Nel frattempo, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini si sono classificati sesti con un totale di 60.95 punti (29.83 per la tecnica e 31.12 per i components). Decisivo un errore di Ghilardi, che ha eseguito un axel semplice invece di quello previsto nel secondo elemento del programma. La coppia italiana ha perso circa cinque-sei punti rispetto al proprio potenziale, rimanendo ben lontana dal personale di 69.38 ottenuto il 14 settembre al Lombardia Trophy.

Il 31enne e la 25enne, che hanno pattinato sulle note di El Tango de Roxanne, puntavano a salire sul podio per il terzo anno consecutivo dopo l’argento del 2023 e il bronzo del 2024. Un risultato parzialmente deludente, considerando le buone prestazioni offerte durante la stagione, tra cui due terzi posti nelle tappe di Grand Prix di Angers ed Helsinki. Ghilardi e Ambrosini restano però in corsa per una medaglia e dovranno tentare il recupero sugli ungheresi Maria Pavlova e Alexei Sviatchenko (terzi con 65.88), i britannici Anastasia Vaipan-Law e Luke Digby (64.83) e i tedeschi Annika Hocke e Robert Kunkel (62.68). Inaspettata la nona posizione dei georgiani Anastasiia Metelkina e Luka Berulava (57.03), mentre Irma Caldara e Riccardo Maglio hanno terminato la prova al quattordicesimo posto con 53.75 punti (29.70 per la tecnica e 25.05 per i components).

