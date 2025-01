LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: Daniel Grassl tra i più attesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn in Estonia. La rassegna continentale prosegue con il programma corto maschile. Si tratta di un evento di fondamentale importanza per l’Italia che, approfittando della provvisoria assenza della Russia, si presenta sul ghiaccio per ripetere e provare a migliorare l’exploit dello scorso anno e vincere il medagliere della rassegna andando a caccia di un bottino che va dalle quattro medaglie in su.

La competizione individuale maschile è uno degli eventi di punta dei Campionati Europei 2025 di pattinaggio artistico, che si svolgeranno questa settimana a Tallinn, presso la Tondiraba Ice Hall. Per l’Italia, si tratta di un appuntamento di grande rilievo, con l’obiettivo di conquistare almeno un posto sul podio grazie a tre atleti di alto livello. Il leader della squadra sarà Daniel Grassl, uno dei pattinatori più in forma non solo a livello continentale, ma anche mondiale. Dopo un anno lontano dalle competizioni, l’allievo di Edoardo De Bernardis è tornato sul ghiaccio con un’energia rinnovata, dimostrando grande competitività in ogni gara affrontata. I suoi risultati parlano da soli: quarto al Denis Ten Memorial, vincitore al Nepela Memorial, secondo all’NHK Trophy e terzo al Finlandia Trophy, prestazioni che gli hanno garantito l’accesso alle Finali del Grand Prix, chiuse appena fuori dal podio. A coronare il suo percorso, il dominio ai Campionati Italiani e un prestigioso secondo posto alle Universiadi, dove ha addirittura vinto il programma libero, battendo il vicecampione olimpico Yuma Kagiyama.

Grassl si distingue per concretezza, qualità tecnica e intelligenza strategica. Ora punta al massimo risultato nella stessa arena in cui, nel 2022, conquistò uno splendido argento. Il suo piano di gara prevede due salti quadrupli nel programma corto e tre nel libero, una strategia che gli ha già portato ottimi risultati in questa stagione. L’avversario più temibile per l’azzurro è Adam Siao Him Fa, pattinatore francese che ha vinto le ultime due edizioni degli Europei e che si distingue per un approccio tecnico audace, anche se in questa stagione non ha ancora mostrato tutto il suo potenziale. Inoltre, il francese ha dovuto affrontare un periodo di stop per un infortunio, che lo ha costretto a rinunciare alle Finali del Grand Prix. Altri contendenti per il podio sono il suo connazionale Kevin Aymoz, talentuoso ma incostante, l’estone Alexandr Selevko, argento europeo nel 2024, lo svizzero Lukas Britschgi, bronzo nel 2023, e il georgiano Nika Egadze.

Ma l’Italia non si affida solo a Grassl. Matteo Rizzo, pattinatore di grande eleganza e precisione, potrebbe sfruttare la qualità dei suoi componenti e l’ottima esecuzione tecnica per inserirsi nella lotta per il podio, pur non avendo una grande varietà di quadrupli. Anche Nikolaj Memola ha le carte in regola per mettere in difficoltà gli avversari, a patto di riuscire a gestire al meglio ogni dettaglio del suo programma. Con tre atleti di talento in gara, l’Italia ha ottime possibilità di brillare in questa edizione degli Europei.

