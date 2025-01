LIVE Italia-Bielorussia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026 in DIRETTA: inizia il cammino degli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Bielorussia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026, debutta l’Italia alle qualificazioni.

Gli azzurri del calcio a 5 iniziano il loro cammino, oggi la nazionale italiana farà il suo debutto nel girone di qualificazione a Futsal Euro 2026. Gli azzurri giocheranno a Catania dove si troveranno di fronte la Bielorussia nella prima sfida del Gruppo 2, che vede al suo interno le nazionali di Finlandia e Malta. Il nuovo cammino di Salvatore Samperi quindi prenderà il via dopo i convincenti test contro Lituania e Norvegia.

Il commissario tecnico ha dovuto far fronte a un paio di defezioni: a partire da Lucas Braga, che era alla prima chiamata fino a Giuliano Fortini, entrambi giocatori della L84 Torino, out a causa problemi fisici. Samperi si è tutelato facendo ritornare in azzurro Cristiano Fusari: il calciatore dell’Ecocity Genzano (17 presenze con l’Italia) era fuori dal giro di convocazioni in Nazionale dal dicembre 2019. Italia-Bielorussia non è solo il debutto che la nazionale azzurra compie nel girone di qualificazione, ma è anche l’esordio nella sua città, da ct, per Salvatore Samperi.

Convocati:

Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Fabio Tondi (L84 Torino);

Giocatori di movimento: Venancio Cini Baldasso (Feldi Eboli), Francesco Liberti (Feldi Eboli), Lucas Braga (L84 Torino), Giuliano Fortini (L84 Torino), Murilo Schiochet (L84 Torino), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Giovanni Pulvirenti (Meta Catania), Michele Podda (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Italo Rossetti (SC Braga), Julio De Oliveira (Ecocity Genzano), Matheus Barichello (Italservice Pesaro), Antonino Isgrò (Roma 1927), Antonio Molaro (Petrarca).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Bielorussia, Qualificazioni Europei calcio a 5 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 20:00. Buon divertimento!