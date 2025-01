LIVE Sci alpino, Slalom Courchevel 2025 in DIRETTA: torna in gara Mikaela Shiffrin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom in programma a Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. Ci apprestiamo a vivere l’ultimo appuntamento programmato le ragazze prima dei Mondiali di Saalbach, la seconda prova in notturna della stagione dopo la gara di Flachau. Tanti i temi sui quali ci si può addentrare per una competizione che può risultare fondamentale in vista del via della kermesse iridata.

Sicuramente la notizia più rumorosa è il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin. L’atleta con più vittorie all’attivo in Coppa del Mondo infatti si ripresenterà al cancelletto di partenza quest’oggi dopo un’assenza durata ben due mesi – l’ultima prova a cui ha preso parte fu il gigante di Killington del 30 novembre 2024 – a causa dei traumi riportati nella caduta occorsa proprio nella gara citata in precedenza. Sicuramente la statunitense non è al 100%, ma prender parte alla prova odierna le servirà principalmente a ritrovare un po’ di ritmo gara in vista dell’inizio dei Mondiali.

Pronte a battagliare con Shiffrin tutte le avversarie che, in queste settimane hanno approfittato delle assenze contemporanee della statunitense e di Petra Vlhova. Camille Rast è reduce dalla seconda vittoria in carriera ottenuta a Flachau ed è attualmente in testa alla classifica di specialità. Chi si vorrà riscattare è Zrinka Ljutic: la croata ha mancato l’accesso alla seconda manche in Austria, cedendo di fatto il pettorale rosso all’elvetica. Da non sottovalutare l’esperienza di Wendy Holdener, Lena Duerr e Anna Swenn-Larsson. Per il podio vanno indicate anche Katharina Liensberger e Lara Colturi.

L’Italia si presenta con un contingente piuttosto alto. Infatti sono nove le azzurre iscritte a questa gara: Martina Peterlini è la pedina più affidabile tra le italiane, e una top-ten potrebbe anche arrivare nel caso in cui la trentina si esaltasse. Lara Della Mea vuole ripetersi dopo l’ottimo risultato di Kronplatz, Giorgia Collomb è desiderosa di riscatto dopo un ultimo periodo privo di acuti mentre Marta Rossetti va alla caccia dei primi punti della stagione. Al via anche Emilia Mondinelli, Vera Tschurtschenthaler, Celina Haller, Lucrezia Lorenzi e Francesca Carolli.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello Slalom in programma a Courchevel (Francia) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino femminile. La prima manche avrà inizio alle 17.00, la seconda invece scatterà alle 20.00. Non perdetevi nemmeno un attimo della gara con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!