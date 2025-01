LIVE Olimpia Milano-Panathinaikos, Eurolega basket 2025 in DIRETTA: serve una reazione d’orgoglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Panathinaikos Atene, ventiquattresima giornata dell’Eurolega di basket 2025! I meneghini cercano di rialzare la testa dopo due ko consecutivi per rimanere in scia alle migliori e sperare nell’accesso alla post-season.

L’EA7 Emporio Armani si presenta al match odierno dopo la sconfitta interna contro il Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic (70-90) seguita da quella in trasferta contro l’Efes Istanbul (110-66) che ha fatto perdere alcune posizioni ai milanesi ora in dodicesima piazza con 12-11 di record. Out Nikola Mirotic, coach Ettore Messina punterà ancora sul duo LeDay-Shields per cercare un successo per il morale ma anche per la classifica.

Situazione diversa per il Panathinaikos Atene, con la squadra ellenica campione in carica che arriva in Lombardia forte della vittoria casalinga contro lo Zalgiris Kaunas (89-76), 14-9 è lo score degli uomini di Ergin Ataman, che si trovano in quarta posizione insieme all’AS Monaco dietro solo ad Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul. L’allenatore turco ex Fortitudo Bologna ai punti pesanti di Kendrick Nunn e di Kostas Sloukas, con ‘Dinos’ Mitoglou che ritrova il suo recente passato.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30, con la diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Arena (canale 2024) mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now Tv e DAZN. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Panathinaikos Atene!