LIVE Bellucci-Kovacevic, ATP Montpellier in DIRETTA: l’azzurro vuole continuare a scalare il ranking

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match tra l’italiano Mattia Bellucci e l’americano Aleksandar Kovacevic valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Montpellier.

Mattia Bellucci, 23enne di Busto Arsizio, è da poco entrato nei primi cento giocatori della classifica mondiale e oggi vorrà confermare ciò che di buono si è visto nel turno precedente , dove ha prevalso sul giocatore di casa Lucas Pouille in 1 ora e 40 minuti con un doppio 6-4. Bellucci non aveva iniziato nel migliore dei modi il 2025, non qualificandosi al tabellone principale degli Australian Open e venendo eliminato subito dal Challenger di Quimper per mano di Constant Lestienne (7-6,7-5).

Dall’altra parte della rete ci sarà Aleksandar Kovacevic, 26enne di New York dotato di buon servizio e di un ottimo rovescio a una mano. Numero 102 del mondo, è giunto fino a qui battendo prima Robin Bertrand ( 7-6,6-4) e Pablo Carreno Busta (6-3,7-6) nei turni di qualificazione, e successivamente sconfiggendo nei sedicesimi di finale l’ex top ten David Goffin in tre set (6-2,3-6,6-4).

Il match, il primo tra i due, andrà in scena come secondo di giornata a partire dalle 14.30, subito dopo la sfida tra l’altro italiano Flavio Cobolli e l’olandese Jesper De Jong. Chi vince incontra il kazako Alexander Bublik ai quarti di finale.

Chi vince incontra il kazako Alexander Bublik ai quarti di finale.