Sport in tv oggi (domenica 5 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 5 gennaio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la United Cup ed i tornei ATP e WTA, il ciclocross con la Coppa del Mondo, gli sport invernali con lo sci alpino, il salto con gli sci e lo sci di fondo, e tanto altro ancora.

Lo sci di fondo vedrà concludersi il Tour de Ski 2025, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, in Italia, in Val di Fiemme: è in programma la mass start final climb in tecnica libera che decreterà i vincitori della manifestazione.

Gran conclusione in Val di Fiemme: si terrà l’epilogo della rassegna con la terribile scalata del Cermis che decreterà il vincitore. L’ultima prova del Tour de Ski sarà una mass start: saranno 10 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile.

Saranno 6 le azzurre al via dello slalom femminile che a Kranjska Gora, in Slovenia, chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la prima manche scatterà alle ore 10.00 e saranno 62 le atlete in gara, con 22 Paesi rappresentati, mentre la seconda run avrà inizio alle ore 13.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 5 gennaio

00.00 Tennis, ATP Auckland: 2° turno qualificazioni (Nardi-Diaz Acosta) – Nessuna copertura tv / streaming

00.30 Tennis, WTA Adelaide: 2° turno qualificazioni – Nessuna copertura tv / streaming

01.00 Tennis, ATP Adelaide: 1° turno qualificazioni (Fognini-Bonzi) – Nessuna copertura tv / streaming

01.00 Tennis, WTA Hobart: 2° turno qualificazioni (Bronzetti-Minnen) – Nessuna copertura tv / streaming

05.00 Rally, Dakar: 2a tappa, Bisha-Bisha (5-6 gennaio, 48 ore), 967 km – sintesi in differita 21.00 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

05.00 Tennis, WTA Auckland: finale, Tauson-Osaka – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

07.30 Tennis, United Cup: finale, USA-Polonia – SuperTennis HD, SuperTenniX

07.30 Tennis, WTA Brisbane: finale, Sabalenka-Kudermetova – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, SuperTenniX, differita 13.30 SuperTennis HD

09.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: bob a due femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.30 Tennis, ATP Hong Kong: finale, Nishikori-Muller – Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

Non prima delle 09.30 Tennis, ATP Brisbane: finale, Opelka-Lehecka – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: slalom femminile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Villach: qualificazioni NH HS98 femminile – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Snowboard, Coppa del Mondo Klagenfurt: qualificazioni big air maschile – Nessuna copertura tv / streaming

10.13 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: singolo maschile, 1a manche – YouTube FIL Luge

11.15 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Villach: NH HS98 femminile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.37 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: singolo maschile, 2a manche – YouTube FIL Luge

12.00 Basket, Serie A: Sassari-Varese – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

12.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini junior – Nessuna copertura tv / streaming

12.30 Calcio, Serie A: Monza-Cagliari – DAZN, DAZN 1

13.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Kranjska Gora: slalom femminile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.00 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

13.00 Bob, Coppa del Mondo Winterberg: bob a quattro maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.40 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne élite – Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, dalle 14.00 Eurosport 2 HD, differita 23.45 Rai Sport HD, Rai Play

14.00 Slittino naturale, Coppa del Mondo Laas: doppio – Nessuna copertura tv / streaming

14.15 Sci di fondo, Coppa del Mondo/Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km mass start final climb tl maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Lecce-Genoa – DAZN, DAZN 1

15.10 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini élite – Eurosport 2 HD, Rai Play Sport 1, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, differita 00.50 Rai Sport HD, Rai Play

15.20 Volley, SuperLega: Civitanova-Verona – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV

15.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo/Tour de Ski Val di Fiemme: 10 km mass start final climb tl femminile –Eurosport 1 HD, Rai Play Sport 2, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, differita 23.00 Rai Sport HD, Rai Play

15.30 Volley, SuperLega: Taranto-Piacenza – VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1 : Conegliano-Roma – DAZN, VBTV

16.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo/Tournée dei 4 Trampolini Bischofshofen: qualificazioni LH HS142 maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

17.00 Basket, Serie A: Pistoia-Milano – DAZN

17.00 Volley, SuperLega: Padova-Grottazzolina – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Firenze-Chieri – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Busto Arsizio-Vallefoglia – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Talmassons-Bergamo – VBTV

17.30 Basket, Serie A: Scafati-Trieste – DAZN

18.00 Snowboard, Coppa del Mondo Klagenfurt: big air femminile e maschile – Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

18.00 Calcio, Serie A: Torino-Parma – DAZN, DAZN 1

18.00 Volley femminile, Serie A1 : Cuneo-Pinerolo – DAZN, VBTV

18.00 Basket femminile, Coppa Italia: Campobasso-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Basket, Serie A2: Cividale-Pesaro – Rai Sport HD, Rai Play

18.15 Basket, Serie A: Venezia-Trapani – DAZN, DMAX, discovery+

18.30 Basket, Serie A: Trento-Cremona – DAZN

18.30 Volley, SuperLega: Cisterna-Perugia – DAZN, VBTV

20.00 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Virtus Bologna – DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1 : Novara-Milano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 Basket femminile, Coppa Italia: Derthona-Sesto San Giovanni – flima.tv

20.45 Calcio, Serie A:Roma-Lazio – DAZN, DAZN 1

