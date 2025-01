LIVE Conegliano-Roma, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: nuovo impegno per la capolista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Conegliano-Roma, incontro della Serie A1 di volley femminile 2025. Impegno casalingo per le campionesse del mondo che ospitano davanti al proprio pubblico la formazione capitolina nella sedicesima giornata del massimo campionato italiano di pallavolo.

Primo impegno del nuovo anno per Conegliano, che vuole prolungare la striscia di imbattibilità di questa stagione. L’impresa non sembra essere troppo complicata per la Prosecco Doc Imoco Conegliano che affronterà la Smi Roma, terzultima in campionato. Santarelli potrebbe anche optare per fare un pesante turn-over schierando le cosiddette seconde linee e ricorrendo alle proprie campionesse solo in caso di bisogno. Nella gara d’andata disputata al PalaEur le ragazze di Santarelli si sono imposte per 3-1.

Stagione complicata per Roma, che in Italia vanta un bilancio di 3 vittorie e 12 sconfitte per un totale di 10 punti conquistati. La formazione capitolina quest’oggi proverà a portare via almeno un punto nella speranza che le rivali per la salvezza non muovano la propria classifica. Roma è però reduce dall’importante successo nello scontro diretto contro Talmanassons per 3-1 seguito dalla sconfitta in tre set contro la Vero Volley Milano.

La sfida tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Smi Roma è prevista per le 16.00.