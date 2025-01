A che ora la scalata del Cermis al Tour de Ski 2025: programma 5 gennaio, tv, streaming, pendenza massima

Lo sci di fondo vedrà concludersi il Tour de Ski 2025, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, in Italia, in Val di Fiemme: domani, domenica 5 gennaio, è in programma la mass start final climb in tecnica libera che decreterà i vincitori della manifestazione. Gran conclusione in Val di Fiemme: domani si terrà l’epilogo della rassegna con la terribile scalata del Cermis che decreterà il vincitore. L’ultima prova del Tour de Ski sarà una mass start: saranno 10 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile.

Dopo gli iniziali 6.5 chilometri di avvicinamento al pendio inizierà la scalata vera e propria: 3500 metri che faranno raschiare il fondo del barile a tutti gli atleti. Saranno 420 i metri di dislivello per una pendenza media del 12%, con punte che arriveranno a sfiorare il 30% e metteranno a dura prova gli atleti ancora in gara. Il primo chilometro si presenterà con pendenze abbastanza costanti al 12,2%, poi ci sarà il primo durissimo strappo al 26,5% denominato “Jump of Skiri”, poi la salita tornerà al 14,3% nel pendio “Pallua”, prima di un altro breve tratto al 24%. Dopo due chilometri la pista si addolcirà, si fa per dire, con un pendio al 10,9%, per poi tornare al 14,7% prima del terrificante tratto detto “The Deer’s Den” al 28%.

E’ l’ultimo pendio terribile, infatti la salita torna al 12% fino ai tre chilometri, quando spiana in vista della “Direttissima Cermis”, lungo tratto al 4%, fino all’ultimo strappetto finale all’11% in vista del traguardo, che incoronerà i vincitori del Tour de Ski. Va ricordato che, trattandosi di una mass start, però, chi taglierà per primo il traguardo non necessariamente sarà anche il vincitore dell’intera gara a tappe, ma soltanto dell’ultima prova della manifestazione.

La 10 km mass start final climb in tecnica libera del Tour de Ski 2024-2025 di sci di fondo in programma domani, domenica 5 gennaio, prenderà il via alle ore 14.15 per gli uomini ed alle ore 15.30 per le donne: la diretta tv sarà assicurata da Eurosport 1 HD e Rai Sport HD (in questo caso solo per gli uomini), invece la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play (per gli uomini) e Rai Play Sport 2 (per le donne), infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO TOUR DE SKI 2025

Domenica 5 gennaio

14.15 10 km mass start final climb tl maschile Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD e Rai Sport HD

15.30 10 km mass start final climb tl femminile Val di Fiemme (Italia) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA TOUR DE SKI 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: gara maschile su Eurosport 1 HD e Rai Sport HD, gara femminile su Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: gara maschile su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play, gara femminile su discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play Sport 2.

Diretta Live testuale: OA Sport.