LIVE Tour de Ski, Cermis 2025 in DIRETTA: si decide tutto con la scalata finale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa del Tour de Ski 2024/2025, la mass start a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 in programma sul passo del Cermis. Si tratta dell'ultimo di sette appuntamenti, il terzo sulla neve della Val di Fiemme, della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l'inizio dell'anno, che quest'anno si disputa tutta in Italia. E' la diciannovesima edizione della manifestazione nata nell'inverno 2006-07 e foriera di un'autentica rivoluzione interna allo sci di fondo che si disputa da sabato 28 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025, con giorni di riposo fissati per lunedì 30 e giovedì 2. Nel complesso sono state 7 le tappe in calendario. Si sono già disputate sabato 28 dicembre la sprint tl, domenica 29 la 15 km mass start tc, martedì 31 con la 20 km tl alle Tre Cime e mercoledì 1 gennaio la 15 km pursuit tc, la sprint tc il 3 gennaio, la 20 km skiathlon di ieri e oggi 10 km mass start final climb tl con arrivo sul Cermis, che decreterà i vincitori del Tour de Ski 2025.

In campo maschile a meno di stravolgimenti non ci saranno problemi per la vittoria di uno straripante Johannes Hoesfjot Klaebo che ha un vantaggio ampissimo sui rivali. La battaglia è per le altre posizioni del podio e per la top 10 e vede impegnati anche due atleti italiani, Federico Pellegrino, splendido secondo ieri nello skiathlon e sesto nella generale ed Elia Barp, 13mo nella generale. Pellegrino resta in corsa per il podio nel Tour de Ski ma oggi servirà un’impresa sul Cermis. La classifica generale vede fino a oggi Klaebo in testa, Valnes a 2’18”, Vermeulen e Moseby a 2’29”, Lapalus a 2’44”, Pellegrino a 2’56”, Jenssen a 2’59”, Ree a 3’04”, Desloges a 3’12”, Anger a 3’17”. Gli altri azzurri: Barp 13mo a 3’50”, Carollo 17mo a 4’41”, Ventura 27mo a 6’56”, Daprà 31mo a 7’48”, Ticcò 36mo a 8’22”, Romano 44mo a 11’02”, Coradazzi 45mo a 11″11

In campo femminile Therese Johaug ha incanalato il Tour de Ski sui binari giusti e oggi però, su un terreno che non gradisce particolarmente dovrà cercare di completare l’opera. La campionessa norvegese ieri ha dominato la 20 km skiathlon e guida la classifica ma la sua compagna di squadra Astrid Oeyre Slind non è lontana e oggi tenterà di ribaltare la situazione partendo però con 22 secondi di ritardo rispetto alla compagna.

Nella classifica generale Johaug al primo posto, a 22″ Slind, a 1’47” Diggins, vincitrice del Tour dello scorso anno,, a 2’27” Niskanen, a 3’39” H. Weng, a 3’45” Stadlober, a 4’12” Andersson, a 5’28” Carl, a 5’37” Parmakoski, a 5’54”. Le azzurre cercheranno di guadagnare qualche posizione. Al momento Caterina Ganz è 21ma a 10’05” e Anna Comarella è 23ma a 10’19”. Solo 32 le atlete al via dopo i tanti abbandoni di ieri.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della settima e ultima tappa del Tour de Ski 2024/2025, la mass start a tecnica libera valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2024-2025 in programma sul passo del Cermis: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.15 con la gara maschile, poi alle 15.30 la gara femminile. Buon divertimento.