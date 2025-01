LIVE Tournée 4 Trampolini, Qualificazioni Bischofshofen 2025 in DIRETTA: azzurri per superare il taglio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della qualificazione della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024/2025 in programma a Bischofshofen, in Austria. Volge al termine la 73esima edizione della storica competizione di salto con gli sci con la qualificazione della terza gara che, come di consueto, si disputerà nel pomeriggio del 6 gennaio nella città austriaca. Un salto per definire i 50 partecipanti alla prima serie di domani con il format del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di oggi, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

E’ iniziata con una tripletta austriaca a Oberstdorf ed è proseguita con altri due trionfi austriaci la 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini. L’Austria ha monopolizzato il podio nella prima tappa sul Schattenbergschanze nella tappa inaugurale del Vierschanzentournee, valevole anche per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di salto con gli sci. La vittoria è andata a Stefan Kraft, non il primo favorito della vigilia, mentre la risposta di un altro dei candidati al titolo, Daniel Tschofenig, non si è fatta attendere mercoledì, 1 gennaio, sul trampolino di Garmisch. Ieri a Innsbruck ancora una vittoria di Stefan Kraft, che ha preceduto Jan Hoerl e Daniel Tschofenig: sono loro i tre che si contenderanno l’Aquila d’oro fra oggi e domani.

Stefan Kraft si è preso ieri “maglia e tappa”, imponendosi per la prima volta in carriera a Innsbruck e centrando la seconda vittoria della stagione nella Coppa del Mondo 2024-2025 di salto con gli sci. Il tre volte campione iridato ha dato spettacolo sul Bergiselschanze, trovando due salti praticamente perfetti (da 131.5 e 132.5 metri) e facendo come di consueto la differenza anche con le valutazioni dei giudici rispetto agli avversari. L’Austria ha monopolizzato il podio odierno piazzando Jan Hoerl in seconda e Daniel Tschofenig in terza posizione, confermando la superiorità evidenziata nelle ultime settimane. Kraft ha guadagnato poco meno di un punto e mezzo su Hoerl (che era al comando dopo la prima serie) e 10 punti netti su Tschofenig, che ha perso così la leadership della Tournée dopo tre gare. La situazione aggiornata di classifica vede dunque Kraft in testa alla graduatoria provvisoria del Vierschanzentournee con un margine di 0.6 punti su Hoerl e 1.3 punti su Tschofenig, mentre sono ormai fuori dai giochi tutti gli altri.

L’unico che può ancora sperare in un recupero miracoloso (almeno per il podio finale) sembra lo svizzero Gregor Deschwanden, oltremodo penalizzato oggi a Innsbruck da condizioni meteo sfavorevoli che lo hanno relegato in quarta posizione, facendolo però sprofondare a oltre 20 punti dal terzetto austriaco in corsa per l’Aquila d’Oro. Niente da fare in casa Italia per Alex Insam, battuto dal giapponese Ryoyu Kobayashi nello scontro diretto della prima serie ed escluso dalla zona punti in 41ma piazza. Alesx Insam e Francesco Cecon saranno al via nella qualificazione di oggi con l’obiettivo di regalare la prima doppia presenza in gara all’Italia in questa poco brillante Tournèe per i colori azzurri.

La Tournèe dei quattro trampolini 2024-25 giunge alla propria conclusione. Come d’abitudine, l’atto finale andrà in scena a Bischofshofen (Austria), unica località a non aver mai cambiato la propria collocazione nell’ordine delle tappe. Fungerà pertanto da palcoscenico dell’epilogo per la settantaduesima volta, poiché nella IV edizione l’appuntamento fu cancellato a causa della scarsità di neve. Tuttavia, il destino ha risarcito con gli interessi il borgo del salisburghese. Nelle edizioni LVI e LXX, il Paul-Außerleitner-Schanze (trampolino Paul Ausserleitner) ha recuperato la gara non disputata in precedenza a Innsbruck. Di conseguenza, Bischofshofen può vantarsi di essere l’unica località dove si sono disputate due diverse tappe nell’arco della medesima Tournée. Storicamente qui si gareggia nel giorno dell’Epifania. Non a caso l’appuntamento è anche chiamato Drei Könige Springen (il Salto dei tre Re), con chiaro riferimento ai Re Magi. Il Paul-Außerleitner-Schanze è stato completato nel 1947 e, nonostante le modifiche strutturali apportate nel 1982, nel 1991 e nel 2003, è rimasto fedele alle singolari caratteristiche originarie. Non è dotato di grande pendenza e, allo scopo di fornire la corretta velocità di stacco agli atleti, l’inrun è estremamente lunga, così come la zona quasi pianeggiante in prossimità del dente. Queste peculiarità uniche fanno sì che per i saltatori sia molto complicato trovare il giusto timing.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della qualificazione della quarta e ultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2024/2025 in programma a Bischofshofen, in Austria: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 16.30. Buon divertimento a tutti.