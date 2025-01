LIVE Novara-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: sfida d’alta classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Novara-Milano, match valevole per la sedicesima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di volley femminile. Grande sfida quella che si preannuncia questa sera al PalaTerdoppio. Dopo gli impegni di Coppa Italia, la terza e la quarta in classifica si affrontano in un incontro che potrà dir molto sui rapporti di forza delle due compagini nel campionato.

Novara viene dal successo per 3-0 ottenuto su Busto Arsizio. Una vittoria agevole per le ragazze di Lorenzo Bernardi, sempre più presenti e da considerare nella lotta in questa stagione. In campionato solamente Conegliano ha tenuto il passo delle piemontesi in quest’ultimo periodo: un dato che sottolinea la bontà del progetto della AGIL. L’incontro odierno può rappresentare un’ulteriore occasione per dimostrare la qualità del proprio gioco e al contempo per lanciare un messaggio a Conegliano e Scandicci.

Anche Milano si è ben disimpegnata contro Chieri in Coppa Italia. La Vero Volley deve trovare continuità in campionato. Le ragazze di Stefano Lavarini sono quarte in classifica, a due lunghezze di distacco da Novara ma con l’handicap di aver giocato una sfida in meno. Quella di oggi è una sfida fondamentale per Milano nell’ambire alla seconda posizione: una sconfitta potrebbe chiudere definitivamente la corsa alla piazza d’onore alla formazione meneghina.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Novara-Milano, match valevole per la sedicesima giornata della stagione regolare della Serie A1 2024-2025 di volley femminile, il cui via è programmato per le ore 20.30. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra DIRETTA LIVE, vi aspettiamo!