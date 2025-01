LIVE Sci alpino, Slalom Kranjska Gora 2025 in DIRETTA: Ljutic favorita, azzurre per dare un segnale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom di Kranjska Gora, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2024/2025. In Slovenia va in scena il quinto appuntamento della stagione tra le porte strette, il primo del nuovo anno.

Camille Rast arriva a questa gara da leader della classifica di specialità e seconda in quella generale. In questa stagione in slalom la svizzera non è mai uscita dalle prime cinque con l’apice raggiunto con la vittoria di Killington. Per quanto si è visto nella gara di Semmering il ruolo di favorita spetta a Zrinka Ljutic. In Austria la croata ha dominato le avversarie rifilando 1 secondo e 75 centesimi a Lena Duerr, al secondo podio in stagione tra le porte strette.

L’Italia cerca un segnale nella specialità che ha regalato meno sorrisi nel passato recente. A Semmering l’unica azzurra in grado di qualificarsi per la seconda manche è stata Martina Peterlini, che però non ha terminato la gara. In queste prime tappe è stata proprio Peterlini la migliore delle azzurre seguita dalla giovane Giorgia Collomb, che ha passato il taglio in due occasioni ottenendo al massimo un sedicesimo posto. Saranno in gara quest’oggi anche Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi, Marta Rossetti e Vera Tschurtschenthaler.

La prima manche dello slalom di Kranjska Gora scatterà alle 10.00, mentre alle 13.00 si entrerà nel vivo della gara.