Sport in tv oggi (domenica 12 gennaio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 12 gennaio ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con la prima giornata degli Australian Open, il ciclocross con i Campionati Italiani, gli sport invernali con lo sci alpino, il biathlon, lo slittino, il bob e lo speed skating, e tanto altro ancora.

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà scattare i tabelloni principali di singolare: il primo turno sarà spalmato su tre giornate e nella prima si giocheranno 32 incontri, 16 maschili ed altrettanti femminili.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

In campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del main draw maschile: scenderanno in campo anche due italiani, ovvero il qualificato Matteo Gigante, opposto al transalpino Ugo Humbert, numero 14 del seeding, e Luciano Darderi, che affronterà lo spagnolo Pedro Martinez.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 12 gennaio

01.00 Tennis, Australian Open: 1° turno singolare maschile e femminile (2° match dalle 4.00 Darderi-Martinez, 4° match dall’1.00, col 3° non prima delle 7.00, Gigante-Humbert) -Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD (fino alle 10.30), discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

06.00 Rally, Dakar: 7a tappa, Al Duwadimi-Al Duwadimi, 497 km – sintesi in differita 21.00-22.00 Eurosport 2 HD e 23.30-00.30 Eurosport 1 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

09.00 Bob, Coppa del Mondo St. Moritz: bob a due femminile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

09.15 Ciclocross, Campionati Italiani: uomini junior – Pagina Facebook Ciclocross Internazionale del Ponte a Faè

10.15 Ciclocross, Campionati Italiani: donne junior – Pagina Facebook Ciclocross Internazionale del Ponte a Faè

10.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: gigante maschile, 1a manche – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.30 Slittino, Coppa del Mondo Sigulda: singolo femminile – YouTube FIL Luge

11.15 Sci alpino, Coppa del Mondo St. Anton: superG femminile – Rai 2 HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

11.15 Ciclocross, Campionati Italiani: donne U23 – Pagina Facebook Ciclocross Internazionale del Ponte a Faè

12.00 Rugby femminile, Serie A élite: Unione Capitolina-Benetton Treviso – Nessuna copertura tv / streaming

12.20 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta single mixed – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Genoa-Parma – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Milan-Napoli – DAZN

12.50 Ciclocross, Campionati Italiani: domini U23 – Pagina Facebook Ciclocross Internazionale del Ponte a Faè

13.30 Sci alpino, Coppa del Mondo Adelboden: gigante maschile, 2a manche – Rai Sport HD, Eurosport 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

13.30 Bob, Coppa del Mondo St.Moritz: bob a quattro maschile – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.30 Slittino, Coppa del Mondo Altenberg: staffetta a squadre – YouTube FIL Luge

13.40 Speed skating, Europei allround: 1500 uomini e donne, 5000 donne e 10000 uomini – Rai Play Sport 1, discovery+, dalle 15.55 alle 17.55 anche su Rai Sport HD

14.00 Ciclocross, Campionati Italiani: donne élite – Rai Play Sport 2, Pagina Facebook Ciclocross Internazionale del Ponte a Faè

14.00 Rugby, Challenge Cup: Cheetahs-Zebre – EPCR TV

14.30 Rugby femminile, Serie A élite: CUS Milano-Valsugana Padova – federugby.it

14.30 Rugby femminile, Serie A élite: Villorba-Volvera – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Rugby femminile, Serie A élite: CUS Torino-Colorno – Nessuna copertura tv / streaming

14.30 Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof: staffetta mista – Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

15.00 Ciclocross, Campionati Italiani: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, Pagina Facebook Ciclocross Internazionale del Ponte a Faè

15.00 Calcio, Serie A: Venezia-Inter – DAZN, DAZN 1

15.30 Volley femminile, Serie A1 : Bergamo-Conegliano – Rai 2 HD, Rai Play, VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1 : Roma-Novara – VBTV

16.00 Volley, SuperLega: Monza-Modena – DAZN, VBTV

16.15 Rugby, Champions Cup: Bristol Bears-Benetton – EPCR TV

16.30 Basket, Serie A: Cremona-Venezia – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+, Sky Go, NOW

17.00 Basket, Serie A: Milano-Reggio Emilia – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Pinerolo-Firenze – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1 : Chieri-Perugia – VBTV

18.00 Volley femminile, Serie A1 : Scandicci-Busto Arsizio – DAZN, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Bologna-Roma – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 Volley, SuperLega: Verona-Milano – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Perugia-Trento – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Campobasso-Derthona – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Sesto San Giovanni-San Martino di Lupari – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Faenza-Sassari – flima.tv

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Alpo – flima.tv

18.15 Basket, Serie A: Varese-Treviso – DAZN, DMAX, discovery+

19.00 Basket, Serie A: Trieste-Pistoia – DAZN

19.00 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Taranto – VBTV

19.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Civitanova – DAZN, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Verona – DAZN, DAZN 1

20.45 Calcio femminile, Serie A: Roma-Inter – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN

20.45 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Napoli – DAZN

LA DIRETTA LIVE DELLA DAKAR DALLE 7.30

LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-MARTINEZ AGLI AUSTRALIAN OPEN

LA DIRETTA LIVE DI GIGANTE-HUMBET (2° MATCH DALLE 7.00)

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI ST. ANTON DALLE 11.15

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA A COPPIE DI BIATHLON DALLE 12.20

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI SPEED SKATING DALLE 13.40

LA DIRETTA LIVE DELLA STAFFETTA MISTA DI BIATHLON DALLE 14.30