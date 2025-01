LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2025 in DIRETTA: De Aliprandini e Vinatzer ci provano nella tana degli svizzeri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Adelboden, gara di chiusura della prima tappa svizzera della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile. Dopo lo slalom di ieri, arriva il giorno più atteso sul pendio elvetico, quello del gigante, uno dei più tecnici del circuito, forse il più difficile e prestigioso al mondo,.

Tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile di Adelboden, quinto appuntamento stagione per questa specialità. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano e anche se nelle prime due gare della stagione è uscito. Lo svizzero, che lo scorso anno ha sfiorato una stagione perfetta vincendo nove giganti su dieci, si presenta al via con l’obiettivo di conquistare davanti al pubblico amico e su un pendio che conosce perfettamente il terzo trionfo consecutivo della stagione in gigante che è la sua gara prediletta, dopo quelli di Val d’Isere e dell’Alta Badia. I riflettori sono tutti puntati su di lui: la sua superiorità sembra tale da lasciare poche speranze ai rivali, che l’anno scorso hanno subito distacchi significativi in molte gare.

Gli avversari non mancano di certo allo svizzero: i norvegesi Alexander Steen Olsen Henrik Kristoffersen e Felix McGrath, che monopolizzarono il podio nella prima gara di Soelden, sono forse i più attesi ma, a proposito di podio, attenzione al brasiliano di Norvegia Lucas Braathen, che sul podio ci è salito in gigante sulla Birds of Prey e ieri è stato secondo in slalom su questa pista.

Tra i più attesi anche gli svizzeri padroni di casa Thomas Tumler, che ha vinto la sua prima gara della carriera a Beaver Creek e Loic Meillard, l’unico che è riuscito a interrompere la striscia di successi di Odermatt nell’anno passato, gli austriaci Patrick Feurstein e Thomas Brennsteiner, sul podio in Val d’Isere, lo sloveno Zan Kranjec, terzo a Beaver Creek, il croato Filip Zubcic che ieri ha ottenuto il miglior risultato in carriera in slalom, e il francese Leo Anguenot che è stato secondo in Alta Badia.

In campo italiano, la squadra azzurra si è comportata discretamente in questa stagione, con un punto di riferimento che è Luca De Aliprandini, veterano azzurro, che cercherà di mettere assieme due manche di qualità per essere nuovamente protagonista. Attenzione anche ad Alex Vinatzer che in slalom non riesce a trovare la sua dimensione e cercherà di rifarsi in slalom. Gli altri azzurri al via sono Raffaele Della Vite, Simon Talacci, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti, tutti a caccia di una non facile qualificazione nella seconda manche.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom gigante di Adelboden, gara di chiusura della prima tappa svizzera della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino maschile: minuto dopo minuto, discesa dopo discesa per non perdere davvero nulla. Prima manche alle 10.30, seconda manche alle 13.30. Buon divertimento!