Australian Open 2025: il programma di domenica 12 gennaio. Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà scattare i tabelloni principali di singolare domenica 12 gennaio: il primo turno è stato spalmato su tre giorni e nel day 1 si giocheranno 32 incontri, 16 maschili ed altrettanti femminili.

In campo la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del main draw maschile: scenderanno in campo anche due italiani, ovvero il qualificato Matteo Gigante, opposto al transalpino Ugo Humbert, numero 14 del seeding, e Luciano Darderi, che affronterà lo spagnolo Pedro Martinez.

La prima giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD (in questo caso fino alle 10.30), mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri degli italiani.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN DOMENICA 12 GENNAIO

Domenica 12 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30

A. Todoni Q-Q. Zheng 5

Non prima delle 3.00

C. Ruud 6-J. Munar

Dalle 9.00

A. Sabalenka 1-S. Stephens

L. Pouille WC-A. Zverev 2

Margaret Court Arena

Dall’1.30

O. Virtanen-A. Fils 20

D. Parry-D. Vekic 18

Dalle 9.00

J. Lehecka 24-L. Tu WC

A. Blinkova-D. Saville WC

John Cain Arena

Dall’1.00

M. Bouzkova-M. Andreeva 14

K. Nishikori-T. Monteiro Q

Dalle 7.00

P. Badosa 11-X. Wang

U. Humbert 14-M. Gigante Q

Kia Arena

Dall’1.00

Y. Starodubtseva-L. Fernandez 30

G. Onclin Q-R. Opelka

Non prima delle 5.30

D. Dzumhur-A. Vukic

N. Hibino Q-M. Kostyuk 17

1573 Arena

Dall’1.00

B. Pera-T. Maria

C. Tauson-L. Noskova 29

S. Nagal-T. Machac 26

Court 3

Dall’1.00

H. Gaston-O. Jasika WC

A. Walton-Q. Halys

C. Bucsa-C. Paquet WC

Non prima delle 7.00

A. Pavlyuchenkova 27-Y. Yuan

Court 5

Dalle 4.00

S. Kartal-J. Bouzas Maneiro

Y. Nishioka-A. Dougaz Q

Court 6

Dall’1.00

V. Erjavec Q-S. Lamens

H. Habib Q-Y. Bu

J. Shang-A. Davidovich Fokina

Court 7

Dalle 3.00

J. Faria Q-P. Kotov

J. Niemeier-M. Chwalinska Q

Court 13

Dalle 4.00

T. Zidansek Q-A. Potapova

P. Martinez-L. Darderi

