LIVE Biathlon, Single Mixed Relay Oberhof 2025 in DIRETTA: Francia favorita, Italia outsider

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della single mixed relay di Oberhof (Germania), tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. Secondo appuntamento stagionale con questo format dopo la gara inaugurale di Kontiolahti. Rispetto all’evento finlandese quest’oggi sarà diverso l’ordine: partiranno gli uomini e chiuderanno le donne.

La nazione favorita per questa gara è la Francia che schiera Quentin Fillon Maillet e Paula Botet. I due francesi sono i due vincitori della sprint di Oberhof anche se entrambi hanno terminato ai piedi del podio l’inseguimento. Bisognerà tenere sotto controllo anche la coppia norvegese, composta da Karoline Knotten e Vebjoern Soerum, ed al duo tedesco (Justus Strelow e Selina Grotian) che proverà a far sognare il pubblico di casa.

L’Italia partirà con il pettorale numero 17 ed il ruolo di outsider. Per il duo azzurro, formato da Elia Zeni e Martina Trabucchi, si preannuncia una gara complicata in cui l’obiettivo sarà quello di entrare nelle prime dieci ed ottenere punti preziosi. La coppia italiana però riserva un potenziale tutto da scoprire e con una buona gara al poligono potrebbe superare diverse nazioni.

Saranno 26 le nazioni al via di questa gara che inizierà alle 12.20.