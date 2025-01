LIVE Darderi-Martinez, Australian Open 2025 in DIRETTA: match che potrebbe rivelarsi molto lungo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Luciano Darderi e Pedro Martinez, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2025. Il primo azzurro in campo nello Slam Down Under è l’italo-argentino Luciano Darderi, che cerca la prima vittoria a Melbourne Park della propria carriera.

Il sorteggio è stato clemente con l’azzurro che affronterà al primo turno Pedro Martinez. Così come Darderi lo spagnolo non è uno specialista dei campi veloci, anche se vanta risultati migliori su questa superficie rispetto all’avversario odierno. Le caratteristiche dei due giocatori lasciano presagire un match equilibrato, che potrebbe terminare in lotta e risolversi su pochi punti.

In questa stagione Darderi ha esordito nell’ATP 250 di Hong Kong perdendo al primo turno da Miomir Kecmanovic per 6-3, 6-3. L’azzurro ha poi preso parte al torneo di Auckland dove ha subito la rimonta di Nuno Borges (5-7, 6-3, 7-5). Darderi proverà a tornare alla vittoria, risultato che manca dal primo turno dell’ATP di Vienna quando superò Dominic Thiem. Avvio di stagione poco brillante anche per Pedro Martinez che ha esordito ad Hong Kong contro Passaro, battuto con un doppio 6-4, per poi perdere nettamente contro Shang (6-3, 6-1). L’iberico si è presentato ai nastri di partenza anche del torneo di Auckland dove si è arreso all’esordio a Gael Monfils.

L’incontro tra Luciano Darderi e Pedro Martinez è il secondo in programma sul campo 13 dopo Zidansek-Potapova, che scenderanno in campo alle 4.00 italiane. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Darderi-Martinez con aggiornamenti punto dopo punto per non perdere nulla. Buon divertimento!