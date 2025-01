LIVE Biathlon, Staffetta mista Oberhof 2025 in DIRETTA: duello Francia-Norvegia, l’Italia spera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della staffetta mista di Oberhof, tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2024/2025. In Germania va in scena la seconda mixed relay della stagione: le frazioni maschili apriranno questa gara mentre quelle femminili la completeranno.

Gara che si preannuncia spettacolare con un agguerrito duello per la vittoria tra Norvegia e Francia. La formazione scandinava cerca il secondo successo in stagione in questo format con Sturla Laegrid, Tarjei Boe, Ingrid Landmark Tandrevold e Maren Kirkeeide. Il quartetto francese, composto da Fabien Claude, Eric Perrot, Jeanne Richard e Lou Jeanmonnot, è quanto mai competitivo e vorrà confermare le ottime sensazioni messe in mostra nelle gare individuali.

Proverà a rientrare nella lotta per il podio anche la Svezia che schiera Sebastian Samuelsson al lancio seguito da Martin Ponsiluoma, e le sorelle Oeberg. Per le scandinave sarà particolarmente delicata la frazione di Hannah autrice di una stagione complicata. Anche l’Italia spera di far parte della bagarre per le posizioni che contano. Tommaso Gicomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Michela Carrara sono chiamati alla gara quasi perfetta per giocarsi le proprie cartucce fino al traguardo.

La staffetta mista di Oberhof scatterà alle 14.30 con 23 nazioni al via. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione di questa gara. Buon divertimento!