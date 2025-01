LIVE Sci alpino, SuperG St. Anton 2025 in DIRETTA: Brignone per il bis, Goggia ci prova dopo la caduta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di St. Anton, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024/2025.

Abbiamo ancora negli occhi il capolavoro di ieri di Federica Brignone: la valdostana è stata a dir poco eccezionale e ha vinto la discesa libera. Primo successo in discesa della carriera, addirittura il 30° in Coppa del Mondo e soprattutto diventa la prima azzurra a vincere in quattro specialità diverse e la prima a vincere almeno una gara in discesa, superG e gigante. Un successo che le dà la possibilità oggi di balzare al comando della classifica generale: i punti che la separano da Zrinka Ljutic adesso sono solo 37.

Dall’altra parte c’è Sofia Goggia che si deve riscattare dopo la caduta nella gara di ieri: la bergamasca fortunatamente sta bene ed è pronta ad imporsi tra le protagoniste oggi. Occhio anche a Laura Pirovano che ha mancato il podio per un soffio e alle sorprese di ieri Ester Ledecka e Malorie Blanc. Poi c’è Lindsey Vonn che si è già dimostrata competitiva e a breve potrà già puntare al podio con ogni probabilità.

Si comincia alle 11.15.