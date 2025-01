MotoGP, presentata la Ducati: Francesco Bagnaia e Marc Marquez puntano al titolo iridato

A Madonna di Campiglio è stata svelata la Ducati ufficiale che nella MotoGP 2025 vorrà conquistare ancora il titolo, vinto lo scorso anno da Jorge Martin con una Ducati clienti ma ora passato all’Aprilia, dove nella stagione che sta per iniziare potrà sfoggiare il numero 1 sul cupolino.

La coppia di piloti Ducati del team ufficiale sarà composta nel 2025 da Francesco Bagnaia e Marc Marquez, che saliranno in sella alla Desmosedici GP25, agli ordini di Luigi Dall’Igna (direttore generale Ducati Corse) e Davide Tardozzi (team manager MotoGP).

Bagnaia è al quinto anno consecutivo con il Ducati Lenovo Team: “In questi cinque anni ho sempre trovato un ambiente fantastico e tanto appoggio sotto tutti i punti di vista. Lo sviluppo e la progressione che c’è stata rende molto orgoglioso anche me. Spero di continuare così e penso che il rosso sia un colore che mi dona molto ed è un’emozione come sempre essere qui alla presentazione della prossima stagione“.

Marquez passa al team ufficiale dopo un anno col team Gresini: “Ho tanta esperienza nella MotoGP. Ho lottato tanto contro la Ducati, ma per me un privilegio essere ora in Ducati. Sono davvero felice di indossare i colori ufficiali del Ducati Lenovo Team. È emozionante essere qui a Madonna di Campiglio per iniziare una nuova stagione della MotoGP che segna l’inizio di quella che considero la sfida più importante della mia carriera“.