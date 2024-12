MotoGP, svelata la data di presentazione della nuova Ducati GP25 a Madonna di Campiglio

Dopo aver festeggiato un 2024 da record, Ducati guarda già avanti e si prepara ad affrontare una nuova stagione da assoluta protagonista in ambito racing. La Casa di Borgo Panigale ha svelato oggi pomeriggio la data e la sede di Campioni in Pista, evento di presentazione delle moto e dei team che saranno impegnati l’anno prossimo nei vari campionati.

Appuntamento fissato il 20 gennaio 2025 a Madonna di Campiglio, che ospiterà ancora dunque il primo atto ufficiale di Ducati verso la nuova annata agonistica. Grande attesa per l’unveiling della Desmosedici GP25 e per la presentazione del team factory MotoGP con la coppia stellare formata da due pluricampioni iridati come Francesco Bagnaia e Marc Marquez.

Il fenomeno spagnolo prende il posto di Enea Bastianini, battendo anche la concorrenza del campione del mondo di quest’anno Jorge Martin. Nella splendida località altoatesina sarà possibile vedere inoltre la nuova squadra ufficiale Superbike, con i confermati Alvaro Bautista e Nicolò Bulega che proveranno a sconfiggere la BMW di Toprak Razgatlioglu. Curiosità anche per il debutto del nuovo team di MXGP (Mondiale Motocross) formato dall’azzurro Mattia Guadagnini e dallo svizzero Jeremy Seewer.

Campioni in Pista | January 20th ’25

The event for the 2025 MotoGP season returns, where the riders and bikes of the Ducati Lenovo Team for the new season will be unveiled at Madonna di Campiglio! Watch the live streaming on https://t.co/yo2lMNMxGz and YouTube from 11.00 am! pic.twitter.com/CoGD1e6AC5

— Ducati (@DucatiMotor) December 19, 2024