MotoGP, Enea Bastianini: “In Ducati anni importanti con diversi rimpianti. Ora in KTM cambierà tutto”

Enea Bastianini sta vivendo una pausa invernale davvero particolare. Il pilota romagnolo si sta per preparare ad un cambio di vita davvero notevole. Dopo tanti anni in Ducati, infatti, sta per dare il via alla sua nuova avventura nel team KTM Tech3, al fianco di Maverick Vinales, con tanti punti di domanda. Il primo, ovviamente, sulle disastrose condizioni economiche della Casa austriaca.

Che ne sarà del pilota soprannominato “Bestia”? Il 2025 lo vedrà concentrato solamente sulla pista, oppure i guai della KTM lo coinvolgeranno in prima persona? Non è dato a sapersi, ovviamente, al momento. Per ora meglio pensare a quel che è stato, ovvero una esperienza con il team di Borgo Panigale che lo ha segnato a livello complessivo come pilota.

Enea Bastianini fa il bilancio della sua avventura in Ducati: “Sicuramente mi porterò via tanta esperienza. Diciamo che sono stati 4 anni molto belli, con alti e bassi. A volte, se vogliamo, possiamo dire che non sono stato all’altezza della situazione, quindi ho tante cose da rimproverarmi. Però ci sono state anche tante gioie e ho vissuto tanti momenti belli”.

Dopo aver vinto 7 Gran Premio complessivi e due Sprint Race, arriva l’addio a Ducati per iniziare con il team KTM Tech3: “All’inizio non sarà facile cambiare moto dopo tutto questo tempo, cambiare un po’ tutto. Però credo che ci sia un bel futuro ad attendermi e che potrò essere competitivo, dopo aver avuto un compagno forte come Pecco Bagnaia, che mi ha fatto crescere tanto sotto diversi punti di vista. Ma lo stesso vale per Jorge Martin e Marc Marquez, che mi hanno dato del filo da torcere e mi hanno fatto crescere. Mi sento un pilota migliore e spero di poterlo dimostrare”