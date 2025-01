Valentino Rossi sulla nuova stagione MotoGP: “Bagnaia vuole rifarsi. Lui e Marquez i piloti da battere”

Siamo sempre più vicini al ritorno del Motomondiale. Tra poco più di un mese, infatti, i protagonisti della classe regina saranno impegnati nei test pre-stagionali, con l’esordio vero e proprio che avverrà poi il 2 marzo con il Gran Premio di Thailandia sul tracciato di Buriram. Gli spunti di interesse in questa annata saranno davvero innumerevoli. Dal campione del mondo in carica Jorge Martin che lascia la Ducati e si accasa in Aprilia, passando per Enea Bastianini che va in KTM, senza dimenticare anche Marco Bezzecchi che, a sua volta, si trasferisce da Borgo Panigale a Noale.

Tutto, però, passerà in secondo piano rispetto ad una cosa: la clamorosa accoppiata composta da Francesco “Pecco” Bagnaia e Marc Marquez nel team Ducati Factory. Un binomio che potrebbe letteralmente dominare la scena, dato che metterà fianco a fianco due piloti che, insieme, vantano ben otto titoli iridati nella seconda classe regina. Due per l’italiano, sei per il “Cabroncito”.

Anzi, per molti addetti ai lavori saranno proprio loro due a contendersi il trono nel 2025 e, quindi, a succedere a Jorge Martin. Anche Valentino Rossi, uno che di titoli se ne intende, ha detto la sua su questa super-sfida. Il nove volte campione del mondo è stato netto: “I piloti del team ufficiale Ducati sono quelli da battere. Pecco è molto carico perché vuole riscattarsi dalla sconfitta dell’anno scorso, quindi speriamo che riesca a dare quel 5% in più”.

Sarà davvero così? Per il momento la previsione del “Dottore” va ad aggiungersi alle numerose già espresse nelle ultime settimane. Un quadro della situazione più chiaro e definito lo vedremo solamente a partire dai test pre-stagionali, in una MotoGP 2025 che, ad ogni modo, si annuncia come la più interessante degli ultimi anni.