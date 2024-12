MotoGP, Marc Marquez verso il 2025: “Nel team ufficiale Ducati la pressione sarà diversa”

Nel 2025 i riflettori saranno tutti puntati sul team factory Ducati, che ha a disposizione una delle line-up più competitive dell’ultimo decennio in MotoGP potendo schierare Marc Marquez e Francesco Bagnaia. Il fenomeno spagnolo è stato promosso dal team Gresini alla squadra ufficiale prendendo il posto di Enea Bastianini e mettendosi nelle migliori condizioni possibili per dare la caccia al nono titolo mondiale della carriera.

“Box Ducati, box ufficiale? Sono parole grosse… Lì non va tutto bene. Non puoi finire settimo nella Sprint o entrare nel box vestito da panda, non è compatibile. So che ci sono anche persone molto brave, ma in un team factory la pressione è diversa. Cercheremo di essere il più professionali possibile, ma con l’intenzione di adattarci a ciò che troviamo, e che entrambe le parti possano adattarsi per trovare il miglior compromesso“, ha dichiarato il fuoriclasse di Cervera.

“Gresini ha cambiato un po’ il luogo in cui stavo concentrando la mia carriera professionale. Fino al 2020, erano stati anni bellissimi, rose e fiori, con un grande gruppo e una grande squadra come la Honda. Ma gli infortuni per un atleta compaiono quando meno te lo aspetti. E dopo quattro operazioni, con infortuni nel mezzo, sono entrato in una spirale molto negativa“, ha aggiunto Marquez.

“Il team Gresini è diventato molto importante in un solo anno, per avermi dato l’opportunità, perché nello sport si vive nel presente e non nel passato e volevo vedere cosa avrei potuto fare con una Ducati satellite, per la squadra che ho trovato. Ero abituato a lavorare con i miei amici, all’interno dell’HRC, con un’atmosfera perfetta“, le parole di MM93 ai microfoni di DAZN.

“Avevo qualche dubbio, ma ho trovato una squadra molto umana, molto familiare, che mi ha dato quello di cui avevo bisogno quando ne avevo bisogno. Calma, una buona atmosfera in ogni momento, qualunque fosse il risultato. E il modo migliore per ringraziarli è stato dare il 100 per cento in pista, finendo terzo in campionato“, il commento del pilota iberico.