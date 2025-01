Dove vedere in tv Musetti-Shelton, Australian Open 2025: orario esatto, programma, streaming

Domani, sabato 18 gennaio, Lorenzo Musetti sarà nuovamente protagonista a Melbourne nel terzo turno degli Australian Open. Per la prima volta, il carrarino (n.15 del mondo) ha raggiunto questo round nel Major d’apertura della stagione. Sul suo cammino, l’allievo di Simone Tartarini si ritroverà Ben Shelton (n.20 del ranking) e sarà un impegno complicato.

Fino a questo momento, Musetti non ha incantato dal punto di vista squisitamente tecnico. Le vittorie del toscano, contro Matteo Arnaldi e Denis Shapovalov, sono state condite da troppi alti e bassi e l’azzurro va in cerca di una maggior costanza nel proprio rendimento. La partita contro Shelton richiederà questo, se si vorrà proseguire nel percorso.

A confortare Lorenzo ci sono i precedenti. Nelle due partite disputate, infatti, il giocatore italiano ha vinto in entrambe le circostanze, parliamo del confronto del Queen’s del 2023 e del Masters1000 di Miami nel 2024. Il fatto che il carrarino sia riuscito a spuntarla anche sul cemento della Florida è sintomatico del fatto che possa avere le armi per far male al suo avversario.

La partita tra Lorenzo Musetti e Ben Shelton, valida per il terzo turno degli Australian Open 2025, andrà in scena domani a partire dalle 07.00 italiane sul campo della John Cain Arena di Melbourne. La trasmissione televisiva sarà a cura di Eurosport1 o 2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

MUSETTI-SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2025

Sabato 18 gennaio

John Cain Arena – Inizio alle 01.00 italiane

A. Michelsen vs (19) K. Khachanov

Non prima delle 04.00 italiane

(6) E. Rybakina vs (32) D. Yastremska

Non prima delle 07.00 italiane

(21) B. Shelton vs (16) L. Musetti

PROGRAMMA MUSETTI-SHELTON AUSTRALIAN OPEN 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 o 2 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport