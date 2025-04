ATP Barcellona, Lorenzo Musetti ci sarà? Scelta delicata dopo Montecarlo: c’è già il tabellone

Lorenzo Musetti si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo e domenica 13 aprile (ore 12.00) scenderà in campo per fronteggiare lo spagnolo Carlos Alcaraz sulla terra rossa del Principato. Il tennista italiano si è reso protagonista di una splendida cavalcata, caratterizzata da quattro rimonte impetuose contro il cinese Yunchaokete Bu, il ceco Jiri Lehecka, il greco Stefanos Tsitsipas e l’australiano Alex de Minaur, intervallate dal successo in due set nel derby con Matteo Berrettini.

I risultati conseguiti in Costa Azzurra hanno permesso al toscano di salire perentoriamente il ranking ATP e si è garantito quantomeno l’undicesimo posto nella graduatoria internazionale con 3.200 punti all’attivo. Il nostro portacolori bussa alle porte della top-10 e diventerebbe il numero 7 del mondo se dovesse alzare al cielo il trofeo, ma servirà una grande impresa per avere la meglio sul fuoriclasse iberico che arriverà all’appuntamento dopo aver battuto Arthur Fils e Alejandro Davidovich Fokina negli ultimi due incontri.

Lorenzo Musetti ha già in calendario il prossimo evento agonistico a cui partecipare, ovvero il torneo ATP 500 di Barcellona, in programma dal 14 al 20 aprile. Il 23enne sarà della partita sulla terra rossa catalana oppure deciderà di prendersi un attimo di respiro dopo il cammino di Montecarlo? A questa domanda risponderà nelle prossime ore, si tratta di una scelta delicata: da una parte la voglia di fare punti in ottica ranking, dall’altra la necessità di respirare in vista del Masters 1000 di Madrid e degli Internazionali d’Italia.

Il tabellone è già stato delineato: al primo turno l’azzurro affronterebbe lo spagnolo Jaume Munar, agli ottavi se la dovrebbe vedere contro il vincente del confronto tra il russo Karen Khachanov e un qualificato, ai quarti un possibile incrocio con il russo Andrey Rublev (atteso da un qualificato e poi dal vincente di Wawrinka-Davidovich Fokina). Gli altri big iscritti sono Carlos Alcaraz e il greco Stefanos Tsitsipas (dall’altra parte del tabellone), il norvegese Casper Ruud, il danese Holger Rune, il francese Arthur Fils.