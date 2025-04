Quanti soldi guadagna Lorenzo Musetti con la finale a Montecarlo? Assegno sontuoso. E se vince il torneo…

Lorenzo Musetti ha sconfitto l’australiano Alex de Minaur e si è qualificato alla finale del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena domenica 13 aprile (ore 12.00) sulla terra rossa del Principato. L’azzurro si è prodigato in una splendida rimonta contro il numero 7 del mondo, la quarta durante la settimana in Costa Azzurra dopo quelle confezionate nell’ordine contro il cinese Yunchaokete Bu, il ceco Jiri Lehecka e il greco Stefanos Tsitsipas.

Il toscano si è così issato all’undicesimo posto del ranking ATP e affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz con un duplice obiettivo: mettere le mani sul primo trofeo di livello 1000 della propria carriera e balzare per la prima volta nella top-10 della classifica internazionale, diventando addirittura il numero 7 del mondo. Il nostro portacolori sarà chiamato a sovvertire il pronostico della vigilia contro il numero 3 del mondo, con cui è sotto per 3-1 nei precedenti.

Il risultato odierno ha un’enorme importanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma va annotato anche un rilevante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Lorenzo Musetti qualificandosi alla finale del Masters 1000 di Montecarlo? Il tennista italiano ha ricevuto un riconoscimento pari a 516.925 euro, ma l’entità dell’assegno lieviterebbe nel caso in cui dovesse alzare al cielo il trofeo: il vincitore festeggerà infatti con 946.610 euro.

QUANTI SOLDI GUADAGNA LORENZO MUSETTI CON LA FINALE A MONTECARLO

516.925 euro.

E SE VINCESSE IL TORNEO…

946.610 euro.