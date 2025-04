Che balzo per Lorenzo Musetti nella classifica ATP Race! Scalata di 43 posizioni!

Nel giorno del sorpasso dello spagnolo Carlos Alcaraz ai danni dell’azzurro Jannik Sinner in vetta alla Race ATP (ma l’azzurro ha vinto un titolo Slam e quindi è già praticamente qualificato per la Finals di Torino), va sottolineata la grande risalita in graduatoria di Lorenzo Musetti.

Il toscano, che prima di Montecarlo aveva racimolato 350 punti in stagione, ne ha incassati finora 650 nel Principato di Monaco, raggiungendo oggi quota 1000: l’azzurro, che prima del torneo monegasco era in 56ma posizione, guadagna 43 piazze e si attesta al 13° posto.

Non è finita qui: l’azzurro, in caso di successo domani, inoltre, salirebbe a quota 1350, portandosi al 7° posto nella Race, che ricalcherebbe così il piazzamento nel ranking ATP, dove al momento è invece all’11° posto, con la possibilità di salire 4 gradini domani.

RACE ATP AL 12 APRILE

1 Carlos Alcaraz 2060 (può arrivare a 2410 a Montecarlo)

2 Jannik Sinner 2000

3 Alexander Zverev 1675

4 Jack Draper 1640

5 Novak Djokovic 1520

6 Alex de Minaur 1485

7 Jakub Mensik 1330

8 Alejandro Davidovich Fokina 1210

9 Felix Auger-Aliassime 1205

10 Ben Shelton 1120

11 Stefanos Tsitsipas 1005

12 Tommy Paul 1000

13 Lorenzo Musetti 1000 (può arrivare a 1350 a Montecarlo)

14 Taylor Fritz 995

15 Holger Rune 970