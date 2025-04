Mercedes penalizzate nel GP del Bahrain! La nuova griglia di partenza: cambia tutto per la Ferrari

La griglia di partenza del GP del Bahrain, quarta tappa del Mondiale F1, ha subito uno scossone un paio di ore dopo la conclusione delle qualifiche andate in scena sul circuito di Sakhir. Le due Mercedes sono infatti state penalizzate a causa di una violazione commessa durante il Q2, che è stato interrotto per l’incidente occorso a Esteban Ocon.

In regime di bandiera rossa i due piloti sono usciti dal box e sono entrati nella fast lane prima che l’orario di partenza venisse comunicato. I commissari di gara hanno ravvisato un’infrazione dell’articolo 12.2.1 del regolamento e hanno così deciso di punire i due alfieri della scuderia anglo-tedesca, retrocedendoli di una posizione sullo schieramento.

George Russell aveva conquistato la seconda posizione grazie a un eccellente giro, ma dovrà scattare dalla terza piazzola. Kimi Antonelli si era distinto con profitto sulla pista mediorientale e aveva guadagnato un bel quarto posto, ma in seguito alla penalizzazione dovrà risalire dalla quinta posizione.

Charles Leclerc beneficia della situazione: il monegasco aveva concluso al terzo posto con la sua Ferrari, ma ora è stato promosso in prima fila e scatterà dalla seconda piazzola accanto alla McLaren di Oscar Piastri. Avanza anche Pierre Gasly con la Alpine, che balza in quarta posizione e partirà accanto a Russell. Kimi Antonelli scivola in terza fila, dove sarà affiancato dalla McLaren di Lando Norris.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BAHRAIN F1 2025

1. Oscar Piastri (McLaren)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. George Russell (Mercedes), penalizzato di una posizione

4. Pierre Gasly (Alpine)

5. Kimi Antonelli (Mercedes), penalizzato di una posizione

6. Lando Norris (McLaren)

7. Max Verstappen (Red Bull)

8. Carlos Sainz (Williams)

9. Lewis Hamilton (Ferrari)

10. Yuki Tsunoda (Red Bull)

11. Jack Doohan (Alpine)

12. Isack Hadjar (Racing Bulls)

13. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Esteban Ocon (Haas)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Liam Lawson (Racing Bulls)

18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Oliver Bearman (Haas)